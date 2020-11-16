Потап озадачил сеть раритетным фото из спортивного прошлого: найди меня

Продюсер предложил поклонникам непростой "квест"

Потап не скрывает, что он не только популярный артист и известный продюсер, но и профессиональный спортсмен. Он гордиться своими достижениями в спорте, а как-то даже признался, что вырос в семье чемпионов, поэтому другого выхода, как пойти по стопам близких, у него не было. Так, рэпер поделился на странице в Instagram раритетным фото из личного архива и попросил найти его среди членов спортивной команды, что стало непростым заданием для поклонников.

К слову, Потап был капитаном команды "Динамо" по водному поло, а также в ноябре 2012 года рэпер оригинально поздравил "Динамо" с 85-летним юбилеем и подарил клип, котрый состоял из документальных знаковых для футбольного клуба кадров.

Но вернемся к фото. На снимке позируют молодые спортсмены в одинаковой форме в компании своего тренера.

Потап предложил поклонникам найти его на групповом снимке (Фото: instagram.com/realpotap)

"Команда "Динамо-Киев", по водному поло, чемпион Украины 1999-2000 годов, нашли меня?" - поинтересовался Потап.

Поклонники начали активно предполагать, кто же из спортсменов на фото - Потап. Некоторые посчитали, что его там нет и вовсе, но были и те, кто нашел рэпера, а продюсер подтвердил догадки. Оказалось, что юный Потап мог похвастаться густой кучерявой шевелюрой.

"Справа, от киборга в очках", "Седьмой слева в верхнем ряду", "По центру с шевелюрой!", "Сложно было найти, волосы с толку сбили", "С шикарной шевелюрой возле парня в очках", "Не узнать", "Ничего себе волосы и такие красивые", – писали фолловеры.

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Потап рассказал о личном знакомстве и тесной дружбе с Тиллем Линдеманном.