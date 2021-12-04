Потап показал своих любимых девочек на домашнем фото: "красотки такие"
40-летний украинский продюсер и участник группы MOZGI Потап похвастался в сети своими девочками. Он показал милое домашнее фото с любимой женой, при этом Настя Каменских была не одна.
Снимок был опубликован в Instagram продюсера.
На фото, сделанном в гостиной их загородного дома, Каменских запечатлена на фитнес-коврике в компании любимой собачки Мими.
Певица в коротком черном топе и голубых шортах прилегла на коврик - вероятно, после тренировки, а верный питомец сидит рядом с ней. В таком виде их и застал Потап, когда спустился со второго этажа.
Потап похвастался своими очаровательными девчонками (фото: instagram.com/realpotap)
"Спускаюсь вниз, а там меня ждут такие девчонки", - написал довольный рэпер.
Поклонники не поскупились на теплые слова в комментариях, назвав Настю и Мими красотками.
- Прекрасні
- Вот оно счастье
- Замечательная семья!
- Супер девочки
- Красотки такие
- Хорошие у тебя девочки
- Ага, класный пёсик
- Клёво
- Это так мило
Ранее Настя Каменских показала себя 18-летнюю в бикини.