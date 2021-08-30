Потап потроллил Каменских из-за фотосета из спальни: "трусы мои не надевай"

Настя Каменских расстроила поклонников новостями о здоровье – у певицы внезапно началась аллергия , хоть ранее такого за ней не наблюдалось. Отек на лице и руках, слезящиеся глаза, которые постоянно чешутся и зудят, заставили звезду всерьез задумать о походе к врачу и сдаче аллегопроб. Впрочем, силы и поддержку Насти дарил ее любимый муж Потап, с которым артистка видится не так часто, как хотелось бы, ведь каждый занят работой и выступлениями, количество которых, наконец-то, возросло. Певица неоднократно признавалась, что очень скучает по мужу, когда их графики не совпадают и его нет дома. Она с нетерпением ждет новой встречи и признается Потапу в любви.

Так, она показала в Instagram милое расслабленное домашнее фото с Потапом и любимицей Мими, а также оставила послание для второй половинки.

"Любимый, я уже скучаю. Только встретились, а сегодня вновь разлетаемся каждый по своим работам, съемкам, концертам", - написала в воскресенье, 29 августа, артистка. Потап оставил для жены смайлы в виде сердец.

Настя скучает, когда они с мужем не вместе (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники были очарованы влюбленной парой. Традиционно они пожелали влюбленным поскорее стать родителями и брать пример со звездных кумовей – Кати Осадчей и Юрия Горбунова, у которых недавно родился второй совместный сын.

Какие вы милые

Сладкие

Классная пара

У вас должны быть очень красивые детки

Какие Вы честные и живые

Так это же отлично, что есть время соскучиться

Будьте вместе всегда

Где Потапчики?

Пора брать пример с кумовей

На другом фото Настя без макияжа позирует в интерьерах спальни в белой футболке с ярким принтом. Оказалось, что вещь принадлежит Потапу.

Настя призналась, что любит спать в вещах Потапа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Скажите, девочки, а вы тоже спите в футболке своего мужчины? Когда у тебя 100 тысяч своих разных пижам", - подписала милый утренний кадр Настя.

Потап с юмором отреагировал на пост любимой. "Это так мило. Трусы мои не надевай", - написал он, чем повеселил подписчиков жены.

Скриншот комментария

Оказалось, что большинство поклонниц артистки грешат тем, то спят в одежде своего мужчины и считают ее самой удобной формой для отдыха, создающей ощущения любимого человека рядом.