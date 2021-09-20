Потап "соблазнил" Каменских запрещенкой на глазах у всей сети: "просто лучший"
Потап и Настя Каменских любят проводить досуг вместе, ведь их плотные рабочие графики оставляют совсем мало времени, чтобы побыть вдвоем. К слову, рэпер поддерживает начинания своей жены и ее блогерстские стремления, ведь певица – активный пользователь соцсетей. Не даром Потапа называют идеальным мужем, ведь многие красочные снимки Насти, включая пикантные кадры, - дело рук рэпера.
В новом видео на странице продюсера в Instagram (ролик был снят для TikTok) он с певицей "дискутирует" на тему сладкой запрещенки – пирога.
В качестве аудиодорожки он использовал диалог из мультфильма "Малыш и Карлсон". Пара сидит на кухне за столом и разговаривает о кулинарном соблазне.
"Не в пирогах счастье!" – вздыхает мультипликационный Малыш-Настя.
"Ты что, с ума сошел?! А в чем же еще?!" – парирует ему неунывающий Карлсон-Потап, подвигая огромный, красиво украшенный каравай в прозрачной упаковке, рэпер.
Кстати, в аппетитном произведении кулинарного искусства подписчики Насти сразу узнали каравай, подаренный артистам в городе Первомайск, где 18 сентября, в субботу, певица выступала на Дне города. Поклонники похвалили артистов за юмор и изобретательность.
- Классные
- Круто
- Поддерживаю Карлсона!
- Зачет
- Господи, как же Потап похож на Карслона. Просто лучший в этой роли
- Самая потрясающая пара
- Просто бомба!
- Сразу видно, кто любит пироги. Потап топчик
Напомним, что ранее Настя Каменских показала, как она на самом деле выглядит с утра.