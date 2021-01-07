Потап сразил особым подарком от Каменских: любимая знает, что нужно

Потап и Настя Каменских встречают новогодние праздники дома. Пара решила отойти от привычных семейных традиций и в этот Новый год позволить себе больше, чем обычно – приверженка пп-питания Настя приготовила знакомые с детства блюда новогоднего стола и ни в чем себе не отказывала. Она даже собственноручно и не без помощи мужа испекла и украсила шоколадный торт по рецепту знаменитого американского шеф-повара. Но это были далеко не все сюрпризы от Насти. К праздникам она подготовила для мужа впечатляющий подарок – его оригинальный портрет.

Рэпер не удержался и похвастался необычным презентом от жены в Instagram . Он назвав неординарный подарок неожиданным и невероятным.

Певица подарила продюсеру особенную картину, которая создана из коллажа журнальных вырезок и изображений. Потап отметил, что эта удивительная работа очень метко передает его внутреннее состояние.

Потап был растроган подарком от Насти (фото: instagram.com/realpotap)

"Спасибо, Настя, это круче чем любой подарок, это искусство! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло-альбом и сделаю эту картину его будущей обложкой!" — заявил Потап и не забыл поздравить поклонников с Рождеством.

Подписчики заверили Потапа, что с нетерпением ждут альбом и похвалили Настю за изобретательность.

Кайф!

Как мило

Какой невероятный подарок. Вот что значит - любимая знает, что дарить. Вы невероятные

Какая красотища

Бомба подарок

Классная картина, "живая"

Невероятная работа

Напомним, что ранее Настя Каменских без макияжа и модный Потап показали свое семейное утро.