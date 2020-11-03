ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Потап впервые рассказал о дружбе с Тиллем Линдеманном: мы очень сильно напились

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 16:48
Потап впервые рассказал о дружбе с Тиллем Линдеманном: мы очень сильно напились Потап поведал о дружбе с вокалистом Rammstein (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Lite

Потап сделал откровенное признание об отношениях с лидером Rammstein

Украинский артист и продюсер Потап впервые рассказал, как познакомился с знаменитым певцом, вокалистом Rammstein и отцом младшей дочери Светланы Лободы Тиллем Линдеманном.

Историей знакомства, переросшего в крепкую дружбу, муж Насти Каменских поделился с Марком "Прозрачным Гонщиком" Куцеваловым в новом выпуске 2POPODCAST.

"Тилль - очень классный. Мы познакомились с ним, когда оказались в ресторане, сидя за одним столом. Было хорошее настроение и мы с ним очень сильно напились. Это было в ресторане "Царское село" в Киеве. А он - пловец, я - ватерполист. И тут я говорю: "А сейчас на шестой дорожке выступает пловец ГДР Тилль Линдеманн. На старт, внимание, марш - он залазит на стол и прыгает, стол разваливается, официанты в шоке…" - рассказал Потап.

После всего случившегося лидер группы MOZGI отдал сто долларов официанту. А Тилль поблагодарил Потапа за человечность.

"Он сказал: "Я вчера был в Москве. И там один рэпер в ресторане относился к людям, как к грязи. А ты относишься по-человечески, ты будешь моим другом навсегда". С того момента мы дружим", - отметил Алексей.

Потап рассказывает о дружбе с немецким металлистом с 42 минуты интервью

Ранее мы писали, что Каменских с Потапом взбудоражили яркими образами на Хэллоуин.

Также недавно Настя "поранила" Алексея ножом, а он ее укусил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Потап
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
РБК-Украинаинформационное агентство Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства