Потап впервые рассказал о дружбе с Тиллем Линдеманном: мы очень сильно напились

Потап сделал откровенное признание об отношениях с лидером Rammstein

Украинский артист и продюсер Потап впервые рассказал, как познакомился с знаменитым певцом, вокалистом Rammstein и отцом младшей дочери Светланы Лободы Тиллем Линдеманном.

Историей знакомства, переросшего в крепкую дружбу, муж Насти Каменских поделился с Марком "Прозрачным Гонщиком" Куцеваловым в новом выпуске 2POPODCAST.

"Тилль - очень классный. Мы познакомились с ним, когда оказались в ресторане, сидя за одним столом. Было хорошее настроение и мы с ним очень сильно напились. Это было в ресторане "Царское село" в Киеве. А он - пловец, я - ватерполист. И тут я говорю: "А сейчас на шестой дорожке выступает пловец ГДР Тилль Линдеманн. На старт, внимание, марш - он залазит на стол и прыгает, стол разваливается, официанты в шоке…" - рассказал Потап.

После всего случившегося лидер группы MOZGI отдал сто долларов официанту. А Тилль поблагодарил Потапа за человечность.

"Он сказал: "Я вчера был в Москве. И там один рэпер в ресторане относился к людям, как к грязи. А ты относишься по-человечески, ты будешь моим другом навсегда". С того момента мы дружим", - отметил Алексей.

Потап рассказывает о дружбе с немецким металлистом с 42 минуты интервью

Ранее мы писали, что Каменских с Потапом взбудоражили яркими образами на Хэллоуин.

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