Потап в вышиванке и нарядная Каменских слили кадры с крестин сына Осадчей и Горбунова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов 19 августа стали родителями – для ведущей это третий ребенок, а для шоумена – второй. Счастливая пара назвала мальчика Даниилом, а ведущий уверенно заявил, что намерен отправить жену в роддом в четвертый раз – за дочкой! Примечательно, что крестным отцом среднего сына Осадчей, Ивана, является друг семьи, сосед Потап.

Похоже, звездная пара решила продолжить добрую традицию и вновь пригласить рэпера и его жену Настю Каменских на крестины, о чем стало известно из Instagram продюсера и певицы.

Настя показала короткое видео из церкви, на котором запечатлена с теплым платком на голове, она умиротворенно улыбается в камеру.

"Покрестили еще одного Горбунова", - гласит подпись к снимку из одного из столичных храмов, где проходил обряд крещения, припавший на 19 декабря, День святого Николая.

Настя Каменских показала фото с крестин сына Горбунова и Осадчей (фото: instagram.com/kamenskux)

На фото можно рассмотреть улыбающуюся Катю Осадчую в платье-вышиванке и косынке на голове, которая держит за руку сына Ивана. Рядом стоит сосредотченный Юрий в белоснежной рубашке.

После таинства крещения гости собрались за роскошным праздничным столом в ресторане. Настя показала изысканное меню заведения, а также запечатлела поцелуй с мужем. Потап по такому случаю надел черную вышиванку с контрастным орнаментом.

Потап и Настя не удержались от поцелуя (фото: instagram.com/kamenskux)

Примечательно, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая не постили в соцсети кадры с крестин младшего сына.