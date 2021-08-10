А потом как во сне: жена Ямы раскрыла неожиданную правду о знакомстве со звездой

Известный украинский хореограф Влад Яма 9 августа отмечает важную для себя дату - именно в этот день 14 лет назад он познакомился со своей женой Лилианой. Он трогательно поздравил любимую с годовщиной, а она в свою очередь раскрыла "шокирующую" правду об их знакомстве.

Так, Влад выложил снимок, на котором он нежно обнимает возлюбленную, стоя позади нее, и посвятил ей трепетные слова.

Влад Яма поздравил супругу с 14-летием со дня знакомства (фото: instagram.com/vladyama_official)

"14 лет, как одно мгновение… 9.08.2007, родной клуб "Патипа". Попросил, чтобы меня познакомили с этой красоткой. Набирался смелости месяц. Танцевали вместе до утра. И сразу понял, что это серьёзно. Спасибо, родная Лилия, за каждую минуту вместе! Люблю", - признался в любви жене хореограф.

Лилиана поделилась целой серией ярких фото с избранником, на некоторых из них есть и их 5-летний сын Леон.

Девушка честно рассказала о ночи их знакомства и призналась, что не узнала уже известного на тот момент парня, поскольку у нее был сломан телевизор.

"Шокирующая правда о нас… Ровно 14 лет назад ко мне подвели молодого человека, познакомили и представили как "Влад Яма". Но на момент знакомства я была не в курсе, что почти вся страна его знает. А у меня просто банально был сломан телевизор. Это был 2007 год, как раз осенью должен был стартовать 3 сезон "Танці з зірками", где Влад танцевал с Натальей Могилевской. Он, наверное, ждал моей умопомрачительной реакции, но нет…" - поделилась красотка.

Однако у них все равно все сразу закрутилось и сложилось.

"Никогда не забуду этот взгляд и чистые, бездонные глаза. А потом как во сне... Танцевали до утра, встретили рассвет. И 14 лет пролетели как один день. Сколько всего хорошего,незабываемого было и сколько ещё будет. Дальше - больше. Благодарю", - рассказала жена артиста.

Жена Влада Ямы Лилиана рассказала об их знакомстве 14 лет назад (фото: instagram.com/liliya_yama)