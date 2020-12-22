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Потрясающая: 62-летняя Шэрон Стоун поразила сеть молодостью на фото из обычной жизни

Новина українською → Вторник 22 декабря 2020 12:32
Потрясающая: 62-летняя Шэрон Стоун поразила сеть молодостью на фото из обычной жизни Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Шэрон Стоун обожает свой блог в сети Instagram. Здесь актриса делится смелыми высказываниями, творческими достижениями, а также милыми домашними фото. В последнее время она любит баловать фанатов снимками из реальной жизни. На них голливудский секс-символ выглядит просто и "по-честному", за что и обожают ее фанаты.

Потрясающая: 62-летняя Шэрон Стоун поразила сеть молодостью на фото из обычной жизниШэрон со своим псом (фото: instagram.com/sharonstone)

В этот раз Шэрон показала, как проводит день в компании своего любимого французского бульдога по кличке Бандит. На фото, сделанном сыном популярной актрисы, она позирует на диване в объемном голубом свитере, укрывшись вязаным пледом. Рядом лежит и собака, нежно прижавшись к хозяйке.

Стоун, которая даже дома старается выглядеть стильно, сделала структурированную укладку и легкий мейк-ап. Выглядит 62-летняя знаменитость как всегда отлично. Что не могли не отметить фанаты. "Потрясающая женщина", "Красивая как всегда", "Это невероятно мило", "Я так люблю твою натуральную красоту", "Мило", "Чистая любовь", "Ох, Шэрон", "Прекрасная леди", "Самая красивая леди на земле", - не устают восхищаться фолловеры.

Ранее Шэрон также показала редкое фото подросших сыновей.

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