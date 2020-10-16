Появились фото с пышной свадьбы Остапчука: не оторвать глаз!

Владимир Остапчук и Кристина Горняк сыграли свадьбу в ресторане за Киевом

Владимир Остапчук и Кристина Горняк сказали друг другу "да" 15 октября. Теперь у них на двоих одна фамилия и большие планы, главным пунктом в которых значится: Быть счастливыми!

Мы же предлагаем вам посмотреть больше трогательных фото со свадьбы, на которой Владимир расплакался, спел для жены про Тарантино и пообнимался с мамой Верки Сердючки.

Для церемонии бракосочетания 36-летний шоумен и 33-летняя нотариус выбрали ресторан в элитном коттеджном городке "Золоче" под Киевом. На радостном событии присутствовало 45 гостей: родители, друзья и родственники.

Из звездных гостей поздравить пару пришли шоумен Иракли Макацария, танцор Александр Прохоров и другие. Поздравляли пару и дарили подарки под аккомпанемент виртуозного пианиста Евгения Хмары.

Как рассказала Кристина, они с Вовой именно так хотели начать свой праздник, ведь это весьма символично. Именно под звуки клавиш они познакомилась чуть больше года назад.

Для свадьбы Владимир выбрал классический и сдержанный образ - черный смокинг. Кристина встречала гостей в лаконичном элегантном платье с вуалью. А в течение праздника невеста изменила еще два образа.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

"У нас с Кристиной было одно желание на двоих: провести нашу свадьбу максимально весело в самой родной и теплой компании. Поэтому мы отдались этому дню полностью и пытались запомнить каждую его минуту", - рассказал Остапчук.

Церемония росписи прошла после заката солнца, в свете тысяч свечей, лампочек и софитов. В красивом сияющем круге из гирлянд на берегу Днепра в окружении гостей и под речь церемониймейстера пара зачитала свои обеты, обменялась кольцами и стала одной семьей.

Семья Остапчуков (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Мои эмоции не передать словами. Сегодня я сказала "да" своему любимому мужчине. Вова, я благодарю тебя за все то, что мы проживаем с тобой каждый день, за этот незабываемый праздник, за то, что все прошло, как в моих мечтах, и за все то, что в нашей семье еще впереди. Люблю, ценю тебя и верю: вместе мы сможем все!" - сказала Кристина.

Кульминацией вечера стал трогательный и романтичный первый танец молодоженов под живую музыку. Абсолютной же неожиданностью для гостей стало появление мегазвезды Верки Сердючки со своим шоу-балетом. Артисты поздравили семью Остапчуков и устроили зажигательную дискотеку на всю ночь.

Ниже смотрите больше красивых фото со свадьбы.

Фото: instagram.com/masha.golub; instagram.com/yuriy.reva

Раннее мы писали также, что первый танец Владимира и Кристины оценивала Верка Сердючка.

Также сообщалось, что Владимир Остапчук успел потискать маму Верки Сердючки.