Поймал русалку: Горбунов и беременная Осадчая в купальнике устроили романтику в Турции
Катя Осадчая находится в ожидании чуда – ведущая беременна третьим малышом. Но сбавлять обороты в работе она не намерена, зато в перерывах между съемками продуктивно отдыхает с семьей – мужем Юрием Горбуновым и младшим сыночком Ваней. Сейчас они находятся в Турции, где стоит жаркая летняя погода.
В Instagram Кати и Юрия появились первые фото из Анталии на берегу Средиземного моря.
Катя поделилась снимками в купальнике. Она позирует на берегу в шляпке, пестрой майке и плавках. Черно-белые кадры вышли очень атмосферными.
"Вагітність взимку легша не тільки тим, що немає спеки, а ще й тим, що навколо немає роздягнутих людей з таліями", - поделилась своими наблюдениями ведущая.
Катя Осадчая показала внушительный животик на морском берегу (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики Кати заверили ее – у нее отменная фигура, а беременность ей очень к лицу.
Юрий же показал романтическое селфи с женой. Ведущий целует любимую, а та счастливо улыбаеться.
"Впіймав русалку! Поцілував! Солена", - поделился впечатлениями шоумен.
Юрий и Катя запечатлели поцелуй в море (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Дельфин и русалка", - оставила подпись под кадром пары Ольга Сумская.
- Какая любовь
- Невероятные
- Какая же Катюша классная! Сама нежность
- Очень искренние чувства, вдохновляете
- Это так романтично
- Счастливые
- Замечательные!
- Какие милые
Также ведущий показал семейное фото на берегу – он запечатлел тени Кати, свою, а также сыночка Ивана.
Юрий и Катя с сыном поделились семейным портретом из Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили счастливым фото со светского мероприятия.