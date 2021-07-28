Поймал русалку: Горбунов и беременная Осадчая в купальнике устроили романтику в Турции

Катя Осадчая находится в ожидании чуда – ведущая беременна третьим малышом. Но сбавлять обороты в работе она не намерена, зато в перерывах между съемками продуктивно отдыхает с семьей – мужем Юрием Горбуновым и младшим сыночком Ваней. Сейчас они находятся в Турции, где стоит жаркая летняя погода.

В Instagram Кати и Юрия появились первые фото из Анталии на берегу Средиземного моря.

Катя поделилась снимками в купальнике. Она позирует на берегу в шляпке, пестрой майке и плавках. Черно-белые кадры вышли очень атмосферными.

"Вагітність взимку легша не тільки тим, що немає спеки, а ще й тим, що навколо немає роздягнутих людей з таліями", - поделилась своими наблюдениями ведущая.

Катя Осадчая показала внушительный животик на морском берегу (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Кати заверили ее – у нее отменная фигура, а беременность ей очень к лицу.

Юрий же показал романтическое селфи с женой. Ведущий целует любимую, а та счастливо улыбаеться.

"Впіймав русалку! Поцілував! Солена", - поделился впечатлениями шоумен.

Юрий и Катя запечатлели поцелуй в море (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дельфин и русалка", - оставила подпись под кадром пары Ольга Сумская.

Какая любовь

Невероятные

Какая же Катюша классная! Сама нежность

Очень искренние чувства, вдохновляете

Это так романтично

Счастливые

Замечательные!

Какие милые

Также ведущий показал семейное фото на берегу – он запечатлел тени Кати, свою, а также сыночка Ивана.

Юрий и Катя с сыном поделились семейным портретом из Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)