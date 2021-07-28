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Поймал русалку: Горбунов и беременная Осадчая в купальнике устроили романтику в Турции

Новина українською →
Турция, Среда 28 июля 2021 14:38
Поймал русалку: Горбунов и беременная Осадчая в купальнике устроили романтику в Турции Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая находится в ожидании чуда – ведущая беременна третьим малышом. Но сбавлять обороты в работе она не намерена, зато в перерывах между съемками продуктивно отдыхает с семьей – мужем Юрием Горбуновым и младшим сыночком Ваней. Сейчас они находятся в Турции, где стоит жаркая летняя погода.

В Instagram Кати и Юрия появились первые фото из Анталии на берегу Средиземного моря.

Катя поделилась снимками в купальнике. Она позирует на берегу в шляпке, пестрой майке и плавках. Черно-белые кадры вышли очень атмосферными.

"Вагітність взимку легша не тільки тим, що немає спеки, а ще й тим, що навколо немає роздягнутих людей з таліями", - поделилась своими наблюдениями ведущая.

Поймал русалку: Горбунов и беременная Осадчая в купальнике устроили романтику в Турции

Поймал русалку: Горбунов и беременная Осадчая в купальнике устроили романтику в Турции

Катя Осадчая показала внушительный животик на морском берегу (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Кати заверили ее – у нее отменная фигура, а беременность ей очень к лицу.

Юрий же показал романтическое селфи с женой. Ведущий целует любимую, а та счастливо улыбаеться.

"Впіймав русалку! Поцілував! Солена", - поделился впечатлениями шоумен.

Поймал русалку: Горбунов и беременная Осадчая в купальнике устроили романтику в Турции

Юрий и Катя запечатлели поцелуй в море (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дельфин и русалка", - оставила подпись под кадром пары Ольга Сумская.

  • Какая любовь
  • Невероятные
  • Какая же Катюша классная! Сама нежность
  • Очень искренние чувства, вдохновляете
  • Это так романтично
  • Счастливые
  • Замечательные!
  • Какие милые

Также ведущий показал семейное фото на берегу – он запечатлел тени Кати, свою, а также сыночка Ивана.

Поймал русалку: Горбунов и беременная Осадчая в купальнике устроили романтику в Турции

Юрий и Катя с сыном поделились семейным портретом из Турции (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили счастливым фото со светского мероприятия.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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