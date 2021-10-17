Кто позирует лучше? Лилия Ребрик очаровала колоритным осенним фото
Популярная телеведущая Лилия Ребрик наслаждается приятными осенними днями, проводя их со своей семьей - любимым мужем и двумя дочерьми. Артистка поделилась атмосферным снимком и поинтересовалась у поклонников, кто из запечатленных на нем позирует лучше.
Колоритное фото было опубликовано в Instagram-аккаунте знаменитости.
Так, на первом плане на нем изображена сама Лилия, которая присела на корточки. Она держит на руках их собачку Дикси и с улыбкой смотрит на нее, а животное будто бы позирует прямо на камеру. Для прогулки ведущая выбрала сиреневый спортивный костюм, который дополнила белой курткой и черными кроссовками.
А позади, на фоне красивых желто-красных осенних деревьев, стоит старшая дочка Ребрик Диана, забавно высунув язык. На девочке похожий на мамин наряд - спортивный костюм и белая куртка, а также шапка.
"Ану скажіть - хто з цих трьох на фото позує краще за всіх! Голосуємо! P.S. Готова цей конкурс не виграти!" - подписала милый кадр теледива.
Лилия Ребрик поделилась милым осенним снимком с дочерью и питомцем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры оставили всем троим много теплых слов, однако многие сошлись во мнении, что лучшая модель на фото - Дикси.
- Все, сложно выбрать
- Ви всі такі гарненькі
- Осенняя природа. А вы на фоне осени просто замечательны. Хороших вам выходных.
- Все Прекрасны!!!
- Діксі ж звичайно, як для обкладинки журналу
- Звичайно Діксі
- Дикси прирожденная модель
- Всі дівчата гарні
- Діксі однозначно! Без заперечень .
- Всі троє....та Діана додає фото загадковості, таке враження, що вони з Діксі вже про щось домовились
- Всі троє. Але Діксі
Напомним, ранее Лилия Ребрик показала честные фото с мужем без гламура и макияжа и повеселила сеть.