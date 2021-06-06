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Позитив сделал личное признание о разводе: всегда будем дружить

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Воскресенье 06 июня 2021 14:27
Позитив сделал личное признание о разводе: всегда будем дружить Позитив с бывшей женной Анной Андрийчук (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Lite

Позитив (Алексей Завгородний) вместе с экс-супругой и лучшей подругой Насти Каменских Анной Андрийчук недавно честно заявили о том, что развелись. Это решение далось экс-паре очень непросто, ведь молодые люди были вместе еще со школьных лет. Артист долго не хотел рассказывать неприятную новость и отказывался ее как-либо комментировать, пока Анна сама не решила все озвучить в одном из эпизодов реалити-шоу Каменских "Девочки рулят".

Алексей прокомментировал откровения экс-супруги в интервью для YouTube-канала DOROTHY.

"Самое главное – общаться друг с другом и находить общий язык. Здесь ничего такого нет .То что она сделала в реалити-шоу Насти, я не совсем весело это воспринял. Она меня предупредила, но я сказал: хочешь так, давай так, ок! Я поддерживаю женщин, я люблю женщин. и я готов согласиться с любым ее решением", - заявил Позитив.

По словм артиста, они с бывшей сохранили теплые отношения. "Мы всегда будем дружить. У нас общие знакомые, друзья, большая история, которая нас связывает", - убежден артист.

К слову, у Алексея намечаются большие перемены в творческой жизни, ведь он начал работать сольно.

Позитив рассказал о своей реакции на заявления бывшей жены о разводе

Еще во время существования группы "Время и Стекло", музыку к хитам дуэта писал Позитив, а слова – Потап. Поэтому сольный проект артиста будет неким продолжением уже знакомого и узнаваемого стиля, но с изюминкой.

"Я всегда писал музыку, делал наброски – есть около 30 демок. У нас задача – выбрать самые лучше, которые смогут показать меня как отдельного артиста, креативщика и личность", - рассказал певец.

Напомним что ранее Настя Каменских честно призналась, как поддержиала подругу в период развода с Позитивом.

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