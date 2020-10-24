Позитив со слезами на глазах высказался о браке и ответил на слухи о романе с Сахневич

Алексей Завгородний (Позитив) трогательно высказался о своей жене Анне Андрийчук и опроверг слухи о начале романа с партнершей на шоу Танцы со звездами 2020 Юлией Сахневич. Знаменитый артист и участник групп "Время и Стекло" и Mozgi признался, что на проекте практически все "играют любовь".

Певец также прокомментировал домыслы фанатов о том, что в отношениях с супругой пошла трещина якобы из-за Сахневич. Рассказывая о чувствах к Андрийчук и их браке Позитив в программе "Життя відомих людей" даже не сдержал эмоции и расплакался.

При этом музыкант отказался комментировать слухи о разводе с женой и отметил, что нынешний год "со всеми событиями" стал для него самым сложным в жизни.

Позитив рассказал, что невероятно благодарен жене за постоянную поддержку и веру в него, а также готов ей поставить памятник при жизни.

Также артист рассказал, что в браке происходили и ссоры, а также признал, что сам он - очень ревнивый человек, и у него с женой это общее. Так, Андрийчук ранее подозревала романы между Загородним и Настей Каменских, а также с Надей Дорофеевой.

Сейчас роль "разлучницы" досталась партнерше по "Танцам" Сахневич.

Позитив заверил, что никаких отношений "вне рамок" между ними нет.

"Мы все играем любовь на паркете. Все. Шуры-муры, интриги, расследования иногда раздражают", - говорит музыкант.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

После того как дуэт "Время и Стекло" объявил о своем распаде участники группы устроили прощальный тур по Украине, и на концертах "слезы льют и поклонники, и Надя с Позитивом".

Но сейчас Завгородний сделал громкое заявление, что они с Дорофеевой уже подготовили столько сюрпризов, что их фанаты будут шокированы.

Надя Дорофеева и Позитив (фото: РБК-Украина)

"Никогда в жизни у нас не было ни одного творческого спора. Мы правда сделали то, о чем мы мечтали, не смотря ни на что, на какие-то преграды", - подчеркнул Позитив, объясняя феноменальный успех дуэта отсутствием конкуренции между ними.

Видео: Позитив сделал трогательное признание о жене и не сдержал слез

Напомним, ранее Позитив прокомментировал свой вылет из шоу Танцы со звездами 2020.

Также недавно Надя Дорофеева и Позитив проговорились об интимном и заявили, что делятся абсолютно всем.