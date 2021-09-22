"Познание прекрасного": Горбунов умилил творчеством со старшим сыночком-копией себя

Юрий Горбунов – заботливый, внимательный и ответственный отец. В середине августа он во второй раз познал радость отцовства – у ведущего и его жены Кати Осадчей родился сын Данило . Юрий не может нарадоваться своим мальчикам и досуг проводит с семьей.

Так, ведущий и продюсер показал в Instagram , как коротает вечера со старшим сыном Иваном, лицо которого до недавнего времени звездные родители скрывали.

Папа и мальчик запечатлены в домашней обстановке. Они расположились за столом и сосредоточено раскрашивают картинки – рядом набор фломастеров и еще одна красочная книга.

"Вечірні замальовки", – подписал кадр заботливый и внимательный звездный папа.

Юрий Горбунов растрогал милыми кадрами с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Под постом комментаторы оставили немало теплых отзывов к фото.

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К слову, Юрий и Иван много времени проводят вместе. Ведущий занимается с мальчиком и поддерживает его детские интересы. Иван перенял у папы его увлечение йогой и повторят вслед за ним асаны – Юрий отмечает, что у сына неплохо выходит.

Кстати, пока ее мужчины занимаются дома твореством, Катя Осадчая готовит для поклонников нечто новое. В этом она призналась в "сторис" своего фотоблога. Ведущая после рождения третьего ребенка быстро вернулась к любимой работе.

Телезвезда показала селфи, на котором запечатлена в молочном берете и стильных очках с прозрачными стеклами от Tom Ford. "Скоро расскажем про нечто новое", - заинтриговала заявлением Катя.

Катя Осадчая быстро вернулась к работе после родов (фото: instagram.com/kosadcha)