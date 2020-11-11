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Позолота и 12 комнат: в сеть попали фото трехуровневой квартиры Данилко в центре Киева

Новина українською → Среда 11 ноября 2020 14:32
Позолота и 12 комнат: в сеть попали фото трехуровневой квартиры Данилко в центре Киева В сеть попали фото квартиры Данилко в центре Киева (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В квартире Андрея Данилко в центре Киева много комнат и позолоты

У знаменитого украинского артиста и продюсера Андрея Данилко в центре Киева трехуровневая квартира. Она находится на Крещатике и Данилко приобрел ее более 10 лет назад.

Стоимость квартиры Андрея Данилко на момент приобретения составила 1,2 миллиона долларов. Расположена она в элитном доме по адресу Крещатик, 25. Данилко обустроил в ней шикарные трехуровневые апартаменты. Дом относится к памяткам архитектуры и для того, чтобы там сделать перепланировку артисту пришлось купить сразу две квартиры и объединить их в одну. Об этом пишет издание "1 минута".

Квартира Андрея Данилко состоит из 12 комнат, 6 санузлов и 3 ванных комнат. Однако в таких шикарных апартаментах артист проживает один. В одном из интервью Данилко рассказывал, что до перепланировки квартира состояла из трех комнат, кухни-столовой и гримерной.

Интерьер квартиры оформлен в классическом стиле, но в него включены определенные элементы роскоши. В некоторых комнатах присутствуют различные предметы искусства, а также есть оформление с золоченными поверхностями.

Позолота и 12 комнат: в сеть попали фото трехуровневой квартиры Данилко в центре Киева

Позолота и 12 комнат: в сеть попали фото трехуровневой квартиры Данилко в центре КиеваПозолота и 12 комнат: в сеть попали фото трехуровневой квартиры Данилко в центре КиеваПозолота и 12 комнат: в сеть попали фото трехуровневой квартиры Данилко в центре КиеваПозолота и 12 комнат: в сеть попали фото трехуровневой квартиры Данилко в центре Киева

Квартира Андрея Данилко в центре Киева (Фото: odnaminyta.com)

Стоит отметить, что это не единственное жилье Андрея Данилко. В престижном поселке Буча у артиста есть роскошный особняк в 4 этажа. Со стороны это здание сильно похоже на небольшой отель.

Позолота и 12 комнат: в сеть попали фото трехуровневой квартиры Данилко в центре Киева

Особняк Андрея Данилко в Буче (фото: odnaminyta.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что особняк Ахметова под Киевом попал на видео.

А также рассказывали о том, что у Софии Ротару есть роскошный особняк в Киевской области за один миллион долларов.

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