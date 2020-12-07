Позволяла себе больше остальных: Кухар высказалась о скандалах на "Танцах со звездами"

Прима-балерина Екатерина Кухар прокомментировала скандалы на "Танцах со звездами 2020", участницей которых периодически становилась она сама. Особенно зрителям запомнились периодические конфликты между ней и Ольгой Фреймут.

По словам Кухар, ее задачей, как и других судей, является сказать правду, а не "и так сойдет". И критика помогает участникам больше работать над собой, добиваясь лучших результатов, пишет Obozrevatel.

Артистка также прокомментировала поступок Санты Димопулос, которая отдала кубок Юлии Саниной. Кухар считает такой поступок эмоциональным, ведь Санта не ожидала, что победит.

"Я считаю, что они обе достойны победы, они дарили зрителям каждый эфир настоящий праздник", - прокомментировала она.

Что касается ссор с Ольгой Фреймут, которая часто острословила в сторону Кухар, судья "Танцев" говорит, что с Ольгой они знакомы давно, и, видимо, поэтому она позволяла себе больше остальных участников. Тем не менее Екатерина уверена, что танцовщики должны показывать себя в танце, а не объясняться после.

"С Ольгой Фреймут у нас добрые отношения, мы с ней общались и были знакомы еще задолго до шоу. Наверное, поэтому она позволяла себе больше остальных. Я придерживаюсь мнения, что артист должен высказываться в танце, когда танец заканчивается, свое мнение высказывают члены жюри. Мы не ждем оправданий от участников. Мы ждем от них только танец! Они же могут высказываться в сюжете или на балконе, который для этого и предназначен", - говорит балерина.

Екатерина Кухар и Ольга Фреймут (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Екатерина Кухар уверена, что судьи обязаны говорить участниками правду, а не "и так сойдет". Ведь некоторые из них игнорировали репетиции, а потом жаловались, что не успели выучить танец.

"Когда вы выходите на паркет, все недосыпания, недоедания, болезни не имеют ровным счетом никакого значения... Участники знали заранее, что идут в главное шоу страны и чтобы был результат, нужно работать и уделять танцу внимание. Как судья я не могу сказать: "и так сойдет", я должна сказать правду, даже понимая, что фанатам участников это не понравится", - добавила она.

Напомним, что в шоу "Танцы со звездами 2020" победили Санта Димопулос и Макс Леонов. Но в финале 29 ноября Санта передала кубок Юлии Саниной. Таким образом впервые в танцевальном шоу было объявлено два победителя. Позже экс-"ВИА Гра" призналась, что изнурительные тренировки довели ее до обморока и капельниц.

Отметим, что участница последнего сезона "Танцев" Илона Гвоздева прокомментировала решение организаторов о двойной победе.