Мы практически доживали: Экс-неАнгел Виктория высказалась о возобновлении дуэта и конкуренции с Каминской

Новость о распаде НеАнгелов (Виктория Смеюха и Слава Каминская) грянула как гром среди ясного неба – дуэт просуществовал 15 лет. Невзирая на разногласия между вокалистками, которые успели даже сродниться за время совместной работы, каждая из них начала сольную карьеру. Правда, коллектив выступает на закрытых корпоративах в прежнем составе, но каждая из артисток пошла в украинский шоу-бизнес своей дорогой.

Виктория поделилась тайнами группы и рассказала, возобновит ли коллектив свою деятельность в откровенном интервью для программы " Слава+ ".

Артистка вспомнила, как восприняла новость о роспуске НеАнгелов. Она отметила, что в последний год существования дуэта все к этому шло.

Виктория сейчас сосредоточена на сольной карьере (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я считаю, что все что происходит – не зря. Я принимаю с благодарностью все, что происходит в этой жизни, и что мы к этому пришли. Я была в ужасе, это была вся моя жизнь, и в какой-то момент она оборвалась. Мы практически доживали последний год, все было шатко, во всем были какие-то "но". Я очень расстроилась и мне нужно было прощаться с обычной жизнью, обыденной", - вспомнила девушка.

Коллектив продолжает выступать на закрытых мероприятях. Но, по словам Виктории, окончательное прекращение существования дуэта – вопрос времени.

"Мы ездим по корпоративам. У нас все плавно происходит и вовремя – как произошло с коллективом, так произойдет с концертами. Есть даже больше спрос, чем раньше. Какой-то феномен. Сишком много мы дали людям, чтобы взять и так резко по щелчку уйти", - отметила она.

Виктория сложно переживала распад НеАнгелов (фото: instagram.com/vikanablack)

Артистка заявила, что не хотела бы больше работать в дуэте. А намерена развивать сольное творчество. Она также вспомнила о самых необычных выступлениях коллектива. Так, например, НеАнгелам довелось выступать на … свидании.

"Девушка хотела выразить свои эмоции и чувства. Пригласила нашу группу, подарила мужчине еще в добавок машинку", - рассказала певица.

Виктория о конкуренции со Славой

Смеюха прокомментировала успех сольного трека своей коллеги Славы Каминской – "Слава Богу". Виктория же выпустила дебютный сингл "Мы не ангелы".

Виктория высказалась о конкуренции со Славой (фото: instagram.com/vikanablack)

"Есть некоторые моменты, которые мы не можем до конца говорить на камеру. У каждого артиста есть своя стратегия. Возможно, я стратегию не выстроила настолько, как это делала Слава по развитию своего трека. Зачем раскрывать все карты, тайны золотого ключика под названием шоу-бизнес? Как в любом бизнесе - это бизнес", – уклончиво ответила Виктория.

О повышенном внимании мужчин к НеАнгелам на корпоративах

Виктория рассказала, как ей приходилось отбиваться от предложений мужчин, перед которыми выступал дуэт на мероприятиях.

Виктория сделала признание о НеАнгелах

"Есть несколько вариантов – перевести внимание на Славу, сделать вид, что ты его не замечаешь, третий вариант – подойти к менеджеру. Было много всяких случаев. Главное, в этот момент не паниковать и всем своим видом показывать, чо ты работаешь", - поделилась личными лайфхаками певица.

Артистка вспомнила о первом разе, когда к ней приставал заказчик. Она смущалась, улыбалась и максимально скромно себя вел.

"У нас всегда были менеджеры-мужчины, и это было наше счастье. Я в этом плане всегда ждала от них поддержки и от музыкантов, которые тоже нас защищали. И даже были драки между музыкантами и заказчиками", - поделилась подробностями Виктория.