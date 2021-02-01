Практичные и яркие: топ-3 купальника Санты Димопулос, которые подойдут любой фигуре

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос практически всю зиму проводит на отдыхе, то Дубай, то Мальдивы. Фото знаменитости, разумеется, волнуют сеть, но еще больше женскую половину подписчиков Димопулос волнует, в каком купальнике Санта отправилась на отдых, чтобы и себе купить похожий.

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Санта ничего не таит от подписчиков и сама постоянно отвечает на вопросы по поводу купальников: где купила и сколько они стоили. Так что если нужен конкретный бренд, ищите отметку в микроблоге Димопулос.

Пока Димопулос греется на Мальдивах, вот топ-3 купальника Санты, которые будут актуальными также и в новом сезоне - и подойдут к любому типу фигуры.

Спортивный черный. Короткий топ вместо бюстгальтера с завязочками. Такой купальник отлично подойдет тем, кто часто пропадает в спортзале, трудясь над рельефом мышц - он подчеркнет спортивную фигуру своей обладательницы. Чтобы сделать образ более женственным, можно вместо бейсболки одеть шляпу.

Романтичный зеленый. Такой купальник украсит обладательницу пышного бюста, но также будет отлично смотреться на худых андрогинных типах фигуры. Стильный топ можно дополнить юбкой или парео - и отправляться на вечеринку.

Практичный красный. Такая модель просто создана для активностей: в пляжный волейбол или тенис, плавать и нырять в нем тоже удобно. Главная фишка - отсутствие бретелек - загар получится равномерным.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Напомним, Димопулос часто делится в своем микроблоге секретами красоты: какие восстановительные процедуры для волос пришлось делать блогеру после "Танцев со звездами", смотрите здесь.