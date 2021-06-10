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Правила жизни Арины Домски: важно мечтать и никогда себе не лгать

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 16:20
Правила жизни Арины Домски: важно мечтать и никогда себе не лгать Арина Домских (фото: пресс-служба)
Автор: Lite

Арина Домски – единственная в Украине артистка в жанре classical crossover (синтетический жанр соединяющий классическую музыку с электронным звучанием). Ее концерт – это театрализованное шоу, в котором задействован оркестр, артисты балета, реквизит и видеоинсталляции. Ее жизнь – тайна, скрытая от посторонних глаз. Она – исполнитель, продюсер, режиссер, автор своей музыки.

Сегодня она эксклюзивно с РБК-Украина певица поделилась правилами и секретами своей жизни.

Итак, топ-15 фактов об Арине, которые вас по-настоящему удивят:

1.Каждое утро я начинаю с улыбки и стакана теплой воды с медом и лимоном. Обязательно небольшая зарядка и медитация, хотя бы на 10 минут. Это помогает собраться и настроиться на новый день.

2. Обрести мне уверенность помогает постоянная работа над собой. Есть такое правило 10000 часов, которое звучит так: «Чтобы добиться успеха в определенной сфере деятельности, необходимо потратить 10 тысяч часов на нее». Важное уточнение: нужно потратить время не на изучение деятельности, а именно на практическую сторону дела. Оттачивая мастерство в своем деле, я обретаю уверенность.

3. Для меня лучший вид спорта - это пешие прогулки. В летнее время они особенно приятны. А шагомер в моем телефоне стимулирует меня на новые рекорды. Я стараюсь пройти за день минимум 10 тысяч шагов, а прогулки с собакой этому только способствуют.

4. В общении с людьми для меня важнее всего взаимоуважение, доверие и честность.

5. После трудного дня мне помогает расслабиться смена деятельности. Погрузиться в чтение любимой книги, в которой переживания героев перекроют мысли о работе. Может быть, это не самый лучший способ очистить голову от ненужных мыслей, но определенно, я забываю о заботах и неприятностях. Кроме того, чтение превосходно помогает справиться с бессонницей.

6. Моя семья - это близкие люди, которые поддерживают меня в любой ситуации. Это моя опара.

7. Недостаток, который я хочу в себе исправить – я бы оставила все как есть, ведь за годы жизни я хорошо изучила свою внешность и научилась превращать свои недостатки в достоинства.

Правила жизни Арины Домски: важно мечтать и никогда себе не лгать

Арина Домских (фото: пресс-служба)

8. У меня есть одно важное правило - никогда не лгать себе.

9. Дисциплина для меня - залог успеха. Чем грамотнее я распределяю свое время, тем больше успеваю. Обязательно фиксирую все задачи в своем блокноте и ставлю дедлайны.

10. Когда мне лень что-либо делать, я беру паузу. Для меня это сигнал, что я устала. Мне хватает нескольких дней для перезагрузки.

11. Если бы я могла дать себе совет 20-то летней, то я бы себе сказала: "Слушай больше себя и верь в свои силы"!

Правила жизни Арины Домски: важно мечтать и никогда себе не лгать

Арина Домских (фото: пресс-служба)

12. Больше всего я ценю в себе - постоянное желание учиться, любопытство к жизни и полную самоотдачу в работе.

13. Мне помогает быть здоровой занятия спортом и здоровое питание. Чем старше я становлюсь, тем тщательней отношусь к тому, что я ем.

14. Время наедине с собой мне помогает сочинять музыку

15. Мечтать важно, потому что мечты помогают жить и достигать вершин!

Напомним, что ранее Наталья Могилевская поделилась своими личными правилами похудения.

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