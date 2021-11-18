Праздник приближается: Горбунов с Осадчей очаровали семейным фото под елкой
Звездная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали поклонников праздничным семейным фото - супруги позировали в обнимку под новогодней елочкой. Несмотря на то, что на дворе еще ноябрь, съемки новогодних программ уже активно идут.
Шоумен выложил в своем Instagram атмосферный снимок в обнимку с любимой женой.
На Кате - белая майка, а Юрий надел белую футболку и темный джемпер. Волосы многодетной мамы уложены красивыми локонами, а на лице - яркий макияж с акцентом на глазах. Они мило улыбаются на камеру, а за ними стоит красиво наряженная елка.
"Свято наближється! Зйомки новорічних проектів надихають! Ніби свято вже стукає в двері", - подписал фото Горбунов.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже готовы к Новому году (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Осадчая также опубликовала несколько кадров в разделе Сторис своего аккаунта. "Новогодняя парочка", - написала она на фото с мужем.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на новогодней съемке (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети не поскупились на приятные слова для звездной парочки в комментариях.
- Яка чудова пара!
- Які файні і милі люди. Просто приємно переглядати такі світлини. Супер!
- Гарна жінка
- Неймовірні
- Катя такая красотка
- Шикарная пара
- Вы очень красивая пара, многая лета Вам. Пусть Господь хранит Ваш семейный очаг!
- Дуже гарна пара. Катя уже в ідеальній формі, молодчинка
- Юра - хитрий лис
- Катя розкішна
- Все кричат, что Катерина плохо выглядит одногодкой своего мужа. Фото прекрасно показывает, что это не так. Красива и молода
- Снігуронька і Сніговик! Позитив від вас обох надихає!
- Всегда такие живые, энергичные, позитивные, романтичные! Приятно смотреть
Ранее Юрий Горбунов показал, как нянчится с 3-месячным сыном, пока Осадчая на работе.