К праздникам готова: Слава из НеАнгелов завела ручного северного олененка

Слава Каминская не прочь горячие фото запостить, но и о домашнем уюте певица тоже не забывает. Участница группы "НеАнгелы" в новом посте Instagram показала, как готовится к наступающим новогодним прадзникам: в стеганой куртке с поясом и в шляпке Слава отправилась за блестками и игрушками на елку.

Помимо всего прочего, Слава не удержалась от покупки... оленя. По словам певицы, когда она видит скидки, ей срочно нужно все - и она готова вынести из торгового центра, что ее душа желает.

"Как и обещала - что купила. Помимо двух мешков гирлянд, дождиков, детских подарков, наконец-то будет мне чем украсить квартиру", - написала Слава, добавив, что особенно ее порадовал "ручной северный олененок", - С оленем я бы не справилась, а такой мини - отличная рождественская атмосфера. Мало того, что ручной, так еще и рога носит сам. Что-то мне подсказывает, что вернусь еще и за крупногабаритным".

Магорабаритный олень Славы (фото: www.instagram.com/babaslavka/)

Напомним, что Слава Каминская не демонстрирует широкой публике своего возлюбленного, лишь иногда приоткрывает завесу тайны, кто он, переодически выдавая подробности об их отношениях. А во время участия в "Танцах со звездами 2020" певица интриговала фанатов горячими кадрами с партнером Дмитрием Дикусаром.