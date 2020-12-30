Праздники на Бали: Дорофеева в "леопарде" отправилась на свалку, а с Дантесом случился казус

Надя Дорофеева и Владимир Днтес решили встретить Новый год как можно дальше от холодной Украины. В 2020 звездной семье, как и всем, пришлось непросто, но певица, невзирая я сложное время, решилась на старт сольной карьеры и буквально ворвалась на украинский шоу-бизнесовый Олимп с хитом Gorit. После плодотворной работы можно и отдохнуть. Так, звездная семья в компании друзей отиправилась в Индонезию – на курортный остров Бали.

Парочка начала публиковать первые кадра из райского уголка в Instagram. Вове не терпелось словить волну и посерфить, что он успешно и сделал, правда, не обошлось без казусов. Певец обгорел, что случилось с ним в декабре впервые.

"Обгореть 30 декабря! Знаете, это же прекрасно! Мажусь алое и радуюсь! Потому что со мной такое впервые", - соощил Дантес.

Владимир обгорел во время серфинга (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Фото Нади на отдыхе поделился друг звездной семьи – ресторатор Миша Кацурин. К слову, его жена и бизнес-партнер Даша Кацурина является близкой подругой артистки.

Кстати, он решил сделать оригинальное фото двух подруг не на фоне местных красот, а не в слишком привлекательном месте – на фоне мусора и разрисованных граффити стен. На снимке можно оценить курортный наряд Нади – черный топ и леопардовый комплект пижамного типа – штаны и рубашка.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева с друзьями показали обратную сторону Бали (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Вечером компания нашла живописное и вкусное кафе на пляже у самого океана, насладилась зрелищным закатом на острове и продегустировала местные деликатесы – застолье получилось щедрым.

Надя и Вова с друзьями завершили вечер сытным ужином у океана (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева похвасталась знаковым достижением.