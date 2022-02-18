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"Предлагаю вам подстричься": Бритни Спирс рассказала как выглядеть моложе на 10 лет

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 14:13
"Предлагаю вам подстричься": Бритни Спирс рассказала как выглядеть моложе на 10 лет фото: Getty
Автор: Сергей Кулик

Американская певица и звезда 2000-х рассказала поклонникам, как сохранить моложавую внешность.

Об этом Бритни написала у себя в Instagram

40-летняя певица опубликовала снимок, на котором она позирует во дворе собственного дома в мини-платье с глубоким вырезом. Бритни сделала пышную укладку и нанесла мейкап.

В подписи к фото Спирс объяснила, что секрет она поняла отдыхая на Гавайских островах. Так по словам певицы выглядеть на 10 лет моложе просто, достаточно пользоваться только тушью и подстричь челку.

"Если вы хотите выглядеть на 10 лет моложе, я предлагаю вам подстричься и пользоваться только тушью!!!! Это какое-то сумасшествие .. Когда я была на Мауи в течение 21 дня, я не могла сделать укладку, поэтому у меня было так много времени, чтобы потренироваться в этом самой !!! Я на самом деле люблю играть со своими волосами… это терапевтично…. в любом случае, моя челка была такой длинной, что я ее подстригла… теперь вы можете видеть, что мои волосы снова светлые !!!! Я могу покраситься в рыжий на следующей неделе… кто знает", - написала она.

Помимо фото, в следующем посте артистка выложила еще и видео.

Поклонники с восторогом оценили внешность Бритни.

"Ты выглядишь так свежо! И мне нравится твой более естественный взгляд", - писали они.

Немногим ранее Бритни Спирс пригласили в Конгресс США, чтобы доработать законы об опекунстве, об этом артистка рассказала в Instagram. Политики следили за процессом и выявили "дыры в законе" об опеке и попечительстве.

Ранее в США вступило в силу решение об отмене 13-летнего опекунства Джейми Спирса над своей дочерью.

Ранее мы писали о том, как полностью голая Бритни Спирс рассказала о новой жизни.

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Бритни Спирс
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