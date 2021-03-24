Было предложение: Ирина Билык рассказала, как чуть не стала женой шейха
Ирина Билык отправилась в жаркий Египет, где совмещает работу и отдых. В сети появилось фото певицы без макияжа в расслабленном виде, и поклонники ее творчества звезду с трудом узнали. Впрочем, украинская поп-дива умеет удивлять, и ее очередное откровение о личной жизни не на шутку взбудоражило фанов.
На странице в Instagram она рассказала, как едва не стала женой шейха, но отказала мужчине.
Ирина опубликовала короткое видео, на котором предстала во всеоружии – атласные брюки, блестящая черная туника и прозрачная накидка в тон, обувь на платформе и элегантно повязаный на голове синий платок и массивные золотые серьги.
"Однажды у меня было предложение от шейха, остаться с ним в его стране, но так как через месяц должен был начаться концертный тур по Украине, я с улыбкой отказалась от его предложения. Иногда я думаю, может женой шейха быть намного интересней, чем звездой сцены? А вы как думаете, правильно ли я поступила?" - поинтересовалась звезда.
Поклонники украинской поп-дивы начали выдвигать свои предположения и делиться собственными взглядами на романтическую ситуацию, поставившую Ирину в тупик.
- Золотая клетка не для вас, правильное решение
- Правильно! Вы себя реализовали. А это не каждому дано
- Лучше быть одной у мужа, чем 1001 у шейха.... тем более с Вашим мужем
- Вы правильно поступили! Вы свободная, красивая обеспеченная
- Правильно, иначе вы бы лишены были свободы, свободы быть собой и кайфовать от жизни
- И так и так королева и без шейхов
- Ирина! Вы сделали правильный выбор! Вы дарите людям свою любовь, свои песни, свою красоту!
- Правильное решение! Вы б не смогли без сцены. А замуж за шейха - это риск
Напомним, что ранее продюсер и экс-возлюбленный Билык Юрий Никитин раскрыл детали их бурного долгого романа.