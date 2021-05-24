Прекрасна с головы до ног: 54-летняя Сальма Хайек пленила сеть роскошной фигурой

Сальма Хайек опубликовала новое видео, на котором доказала в который раз : возраст - это всего лишь цифры.

Сальма Хайек сидит на столе в роскошном темно-синем платье. С соблазнительным декольте и высоким вырезом, украшенное оборками, оно выглядит дерзко и сексуально. Сальма закинула ногу на ногу, демонстрируя свою неувядающую красоту и заигрывая с камерой. Фигура звезды экранов с такого ракурса кажется просто совершенной.

Сальма Хайек в новом видео (фото: instagram.com/salmahayek)

"Прекрасная и притягательная", "Красота в голубом", "Модель!", "Господи Иисусе", "Наша красавица", "Первая", "Без комментариев", "Вау, как ты красива", "Королева", - засыпали ее комплиментами фанаты.

К слову, недавно в прессу попала информация, что Сальма Хайек переболела коронавирусом. Актриса переносила его довольно тяжело, проведя дома около семи недель. По признанию звезды, врач даже настаивал на госпитализации, так она была плоха. Но она предпочла остаться в родном доме. Пока что Хайек не вернулась в привычную форму, но зато потихоньку возвращается в рабочий режим, который невероятно мотивирует звезду.