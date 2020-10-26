Прекрасная пара: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным снимком с мужем Андреем Диким

Ведущая поделилась трогательным постом

Лилия Ребрик не скрывает своего счастья, снимками "дикой семейки", как Лиля называет свою семью, засыпан весь Instagram ведущей. На этот раз Лилия тоже поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким, пара вместе выполнила свой гражданский долг - проголосовала.

Ведущая показала снимок, на котором она нежно прижимается к любимому мужу, танцору Андрею Дикому, и делает селфи. Андрей сидит за рулем. Оба одеты по-осеннему: Лиля в свитере с высоким горлом и вязаным кардиганом сверху, а Андрей - в куртке и бейсболке. Супруги выглядят счастливыми и радостно улыбаются.

Счастливая "дикая семейка" (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

В описании к фото звезда посоветовала всем отправляться гулять, ведь неизвестно, сколько еще будет длиться такая чудесная осень. Фолловеры поблагодарили ведущую и порадовались тому, как гармонично смотрится Лилия и Андрей вместе.

Напомним, что недавно Лилия призналась, что ей пришлось пройти тестирование на COVID-19, ведь у ее соведущего Анатолия Анатолича были подозрения на коронавирусную инфекцию. Ведущая отметила, что день провела в изоляции и не виделась с родными. И вот, наконец, получив отрицательный результат, вся "дикая семейка" объединилась.