ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Прекрасная пара: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным снимком с мужем Андреем Диким

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 13:15
Прекрасная пара: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным снимком с мужем Андреем Диким Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведущая поделилась трогательным постом

Лилия Ребрик не скрывает своего счастья, снимками "дикой семейки", как Лиля называет свою семью, засыпан весь Instagram ведущей. На этот раз Лилия тоже поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким, пара вместе выполнила свой гражданский долг - проголосовала.

Ведущая показала снимок, на котором она нежно прижимается к любимому мужу, танцору Андрею Дикому, и делает селфи. Андрей сидит за рулем. Оба одеты по-осеннему: Лиля в свитере с высоким горлом и вязаным кардиганом сверху, а Андрей - в куртке и бейсболке. Супруги выглядят счастливыми и радостно улыбаются.

Прекрасная пара: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным снимком с мужем Андреем ДикимСчастливая "дикая семейка" (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

В описании к фото звезда посоветовала всем отправляться гулять, ведь неизвестно, сколько еще будет длиться такая чудесная осень. Фолловеры поблагодарили ведущую и порадовались тому, как гармонично смотрится Лилия и Андрей вместе.

Напомним, что недавно Лилия призналась, что ей пришлось пройти тестирование на COVID-19, ведь у ее соведущего Анатолия Анатолича были подозрения на коронавирусную инфекцию. Ведущая отметила, что день провела в изоляции и не виделась с родными. И вот, наконец, получив отрицательный результат, вся "дикая семейка" объединилась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса семья Лилия Ребрик ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов