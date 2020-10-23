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Вкусная парочка: Лилия Ребрик восхитила романтичным фото с любимым мужем

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 08:31
Вкусная парочка: Лилия Ребрик восхитила романтичным фото с любимым мужем Лилия Ребрик (www.instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лилия Ребрик щедро делится и фото, и секретами счастливой жизни. Ведущая не устает напоминать своим поклонникам, чтобы они ценили волшебные моменты и не забывали о здоровом образе жизни. А на этот раз Лилия поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким.

Вкусная парочка: Лилия Ребрик восхитила романтичным фото с любимым мужемЛилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)

На снимке Лилия и Андрей на прогулке, судя по верхней одежде, они наслаждаются теплыми осенними деньками. Супруги мило улыбаются в камеру.

"Майже вихідний! Кайф… Погода так і шепоче: гуляйте, дихайте, насолоджуйтесь!", - написала Лилия.

"Лиличка, Вы очаровательны", "Гарного дня, гарного відпочинку", "Прекрасна пара ", "Красуня", "Какие вы вкусненькие", - стали писать поклонники в комментариях.

Напомним, Лилия Ребрик на днях вдохновила поклонников своими осенними луками, а теперь рассказала, как поднять настроение, если за окном холода. Ведущая написала целый список в своем Instagram, добавив, что с удовольствием выполнила бы все пункты из него.

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