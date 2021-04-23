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Прекрасная работа: Эшли Грэм оголилась и покорила спортивной фигурой

Новина українською → США, Пятница 23 апреля 2021 21:28
Прекрасная работа: Эшли Грэм оголилась и покорила спортивной фигурой Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм показала фото с очередной рекламной кампании. В этот раз девушка снялась для известного бренда Calvin Klein, продемонстрировав нижнее белье и свое роскошное тело.

Фото и видео американская супермодель plus size запостила в своем Instagram-блоге.

Эшли примерила белый топ и трусики с высокой посадкой, а сверху накинула черную ветровку. Образ дополнил безупречный макияж, который сделал глаза более выразительными, а губы - чувственными. Волосы модели были завиты легкими пляжными волнами и перекинуты на одну сторону.

Прекрасная работа: Эшли Грэм оголилась и покорила спортивной фигуройПрекрасная работа: Эшли Грэм оголилась и покорила спортивной фигуройЭшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли, как всегда, постаралась, чтобы фото были максимально естественными. Поэтому не стала убирать растяжки и прочие "недочеты". Она стоит перед камерой свободно и расслаблено. При этом модель, которая регулярно работает над своим телом в спортзале, явно похудела и довольна собой.

"Восхитительна", "Эшли, что ты со мной делаешь", "Богиня", "Прекрасная!", "Это тело", - пишут многие. Также фанаты отметили, что Грэм стала намного более стройной.

Напомним, Эшли увлекается йогой и спортом, пьет много воды и обожает активный образ жизни. К такому же режиму она приучила и мужа. Теперь парочка часто качается и тянется вместе.

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