Вы все прекрасны: Alyona Alyona в купальнике призвала украинок любить свое тело
Артистка показала фигуру в купальнике и обратилась к девушкам
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona уже не раз доказывала, что пышки могут все - она принимала участие в шоу "Танцы со звездами 2020", а также снимается в откровенных рекламных кампаниях нижнего белья, не стесняясь демонстрировать фигуру.
Так, на своей странице в Instagram звезда поделилась пикантным снимком, на котором запечатлена в темно-сером слитном купальнике и тапочках. Алена сидит на стуле и кокетливо улыбается, ее волосы рассыпались по плечам, а в руках у артистки - оранжевый бюстгальтер.
В подписи исполнительница обратилась к украинкам - она заверила их, что все они прекрасны по-своему и призвала любить себя и свое тело.
Alyona Alyona показала фигуру в купальнике и зарядила мощной мотивацией любить себя (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
"Подивись, який об‘єм прекрасного є у тобі! Дівчата, цей пост знову для вас. Коли я чую про те, що хтось знецінює себе та своє тіло, хоче збільшити або втянути свої груди, я просто не можу спокійно на це реагувати. Ви всі прекрасні і кожна по своєму, варто лише підкреслити цю красу! Головне: піклуватися про своє тіло і здоров’я, а з білизною це можна зробити дуже красиво! І ніякі нав‘язані суспільством ідеали вас більше не будуть стосуватись", - заверила Alyona Alyona.
Фолловеры благодарят артистку за вдохновение и мотивацию и осыпают ее комплиментами в комментариях.
- Дякую, що рвеш на цур'я стереотипи!
- Альона ти молодець, повністю згодна з тобою
- Божечки вдохновительно как
- Ви молодець! Кожна дівчина і жінка прекрасна!
- Ви молодці, справді. Це не лише реклама, а також меседж сприймати себе такою, яка ти є! Шкода, що у нас це не вкладають з дитинства
- Яка Ви КРУТА
- класс, вот это посыл прикольный, здорово!
- Восхищению нет предела
- Как же все круто получилось
- Аленка классная ,,,
- Мегакруть все, що ви робите
- Боже, яка ти неймовірнаааа
- Альонка ти красотка
Напомним, Alyona Alyona призналась, что купается в мужском внимании и подарках после участия в "Танцах со звездами".