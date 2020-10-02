Вы все прекрасны: Alyona Alyona в купальнике призвала украинок любить свое тело

Артистка показала фигуру в купальнике и обратилась к девушкам

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona уже не раз доказывала, что пышки могут все - она принимала участие в шоу "Танцы со звездами 2020", а также снимается в откровенных рекламных кампаниях нижнего белья, не стесняясь демонстрировать фигуру.

Так, на своей странице в Instagram звезда поделилась пикантным снимком, на котором запечатлена в темно-сером слитном купальнике и тапочках. Алена сидит на стуле и кокетливо улыбается, ее волосы рассыпались по плечам, а в руках у артистки - оранжевый бюстгальтер.

В подписи исполнительница обратилась к украинкам - она заверила их, что все они прекрасны по-своему и призвала любить себя и свое тело.

Alyona Alyona показала фигуру в купальнике и зарядила мощной мотивацией любить себя (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Подивись, який об‘єм прекрасного є у тобі! Дівчата, цей пост знову для вас. Коли я чую про те, що хтось знецінює себе та своє тіло, хоче збільшити або втянути свої груди, я просто не можу спокійно на це реагувати. Ви всі прекрасні і кожна по своєму, варто лише підкреслити цю красу! Головне: піклуватися про своє тіло і здоров’я, а з білизною це можна зробити дуже красиво! І ніякі нав‘язані суспільством ідеали вас більше не будуть стосуватись", - заверила Alyona Alyona.

Фолловеры благодарят артистку за вдохновение и мотивацию и осыпают ее комплиментами в комментариях.

Дякую, що рвеш на цур'я стереотипи!

Альона ти молодець, повністю згодна з тобою

Божечки вдохновительно как

Ви молодець! Кожна дівчина і жінка прекрасна!

Ви молодці, справді. Це не лише реклама, а також меседж сприймати себе такою, яка ти є! Шкода, що у нас це не вкладають з дитинства

Яка Ви КРУТА

класс, вот это посыл прикольный, здорово!

Восхищению нет предела

Как же все круто получилось

Аленка классная ,,,

Мегакруть все, що ви робите

Боже, яка ти неймовірнаааа

Альонка ти красотка

Напомним, Alyona Alyona призналась, что купается в мужском внимании и подарках после участия в "Танцах со звездами".