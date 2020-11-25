Я приезжаю на перемены: Остапчук пожаловался, что ему не дают видеть детей

Украинский шоумен продолжает бороться за право видеть собственных детей

Владимир Остапчук и его бывшая жена Елена Войченко разошлись, но так и не разрешили вопрос в отношении детей. Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" утверждает, что бывшая супруга неи дает ему видеться с малышами и поэтому он должен приезжать к ним на школьных переменах.

Владимир опубликовал в своем Instagram видео, где показал, как приехал погулять с дочерью во время школьной перемены. Ведущий отметил, что сразу стал получать сообщения в соцсети от хейтеров, которые комментируют его прогулку.

"В том то и дело, что мне не дают видеться с детьми, она (бывшая жена - ред) даже не общается о мной. Перемена - единственная возможность увидеться с ребенком. В остальное время со мной не хотят общаться", - рассказал знаменитость на видео.

Напомним, что в программе "Украинские сенсации" экс-жена Остапчука сказала, что он хотел украсть у нее детей. В частности, он приехал в детский сад и пытался забрать сына в неизвестном направлении. В Instagram-stories ведущего спросили, так ли это?

"Господи, что вы несете!", - возмутился Владимир.

Владимиру Остапчуку не дают видеться с детьми

Напомним, что пара Остапчука и Войченко прожила в браке 12 лет, у них есть двое детей. Сейчас Владимир женился на нотариусе Кристине и заявляет, что счастлив в браке, но хочет видеть собственных детей.

Как мы ранее писали, новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге.