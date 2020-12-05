Приходили к руководству и просили: победительница "Танцев со звездами 2020" сделала признание о закулисье шоу

Санта призналась, что не ожидала одержать победу на проекте

Победительница проекта "Танцы со звездами 2020" Санта Димопулос счастлива, что решилась поучаствовать в шоу, хоть этот эксперимент дался ей непросто – изнуряющие репетиции на износ, волнение и травмы не смогли остановить знаменитость. Своими воспоминаниями и ощущениями от участия, а также неожиданными признаниями звезда поделилась в интервью для INSIDER.UA.

Санта отметила, что давно мечтала об участии в самом танцевальном проекте страны. Но решить на этот шаг было непросто. Муж звезды, бизнесмен Игорь Кучеренко, и сын Даниэль убеждали ее участвовать, но ей было сложно выйти из зоны комфорта. Все же она согласилась на авантюру, но не ожидала, что будет так трудно в процессе участия.

"Мы работали в безумном режиме: началось все с того, что репетиции занимали несколько часов в день и я даже успевала в течение дня дополнительно позаниматься спортом, полагая, что смогу придерживаться самых главных пунктов моего обычного режима", – поделилась своими ожиданиями Санта.

Санта и Макс работали на износ (фото: instagram.com/santadimopulos)

Вместо этого ей пришлось буквально жить в зале. Далеко не все участники смогли выдержать изматывающий ритм.

"На самом деле нагрузка была так велика, что некоторые из нас еще в начале проекта сами подходили к руководителям шоу и просили вывести их из "Танцев со звездами". Было все: и слезы, и эмоциональные срывы", – вспоминает звезда.

Санта призналась, что победа была для нее огромной неожиданностью. "Я в принципе шла ради процесса, ведь именно все эти вещи, которые происходят с нами каждый день, и есть наша жизнь! Когда становилось особенно тяжело, именно эта мысль помогала взбодриться – осознанно мы выбираем сами, как относиться к происходящему, и когда с тобой происходит нечто такое яркое, то даже в моменты крайней усталости нужно получать удовольствие, ведь это мгновение уже не повторится", - поделилась своей мотивационной схемой знаменитость.

Напомним, что ранее Санта Димопулос призналась в том, что переболела коронавирусом.