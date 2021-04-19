Приходько похвасталась роскошным Lexus за 1,5 млн и высказалась про "интересные" занятия в авто

Анастасия Приходько после признания о том, что стала мамой в третий раз охотно делится с поклонниками новостями и откровениями. Так, артистка вновь решила вернуться на сцену . Также певица разрешила провести ревизию своего авто и поделилась некоторыми весьма пикантными и ранее неизвестными подробностями о себе.

На странице в Instagram Анастасия опубликовала сюжет о себе из программы "Невероятная правда о звездах" на канале "СТБ".

Певица уверенно водит Lexus 570. По ее словам, на момент покупки цена престижной иномарки составляла 58 000 долларов (около 1,5 млн. грн.). Но авто – не личный транспорт Анастасии, а их семейное имущество с мужем на двоих.

"Это общая машина нашей семье. Я всегда с мужем по его делам, а он со мной – по моим", - рассказала о тонкостях пользования авто певица.

Внутри Lexus'а – кожаный салон и чистота, а все потому, что за этим пристально следит супруг артистки.

"У меня муж такой, что не любит, чтобы в машине было что-то лишнее. У него на первом месте, чтобы было аккуратно, а я не та женщина, которая все разбрасывает", – призналась Приходько.

В барадачке у звезды можно найти только все нужное и полезное: маски, антисептики, влажные салфетки и даже резинку для волос, которую она поспешила спрятать – чтобы муж не сердился.

Анастасия признается, то в ее "послужном списке" имеется один штраф, который она, конечно же, оплатила. У певицы есть свій рецепт, как избежать гнева полицейского патруля. В машине знаменитости лежат ее фото для важных целей.

"Это еще мои старые карточки для автографа, чтобы меня отпустили, когда хотят выписать штраф", - с улыбкой заявила Анастасия.

Певица ответила и на пикантный вопрос: был ли у нее секс в авто? Она засмущалась и стала отрицать интим в салоне машины.