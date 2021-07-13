ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Приходько показала, как выглядела в 16 лет на кастинге в "ВИА Гру" (видео)

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 12:31
Приходько показала, как выглядела в 16 лет на кастинге в "ВИА Гру" (видео) Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько ошеломила фанатов неожиданным архивным видео. На нем юная 16-летняя артистка пробует свои силы в кастинге в мегапопулярную группу "ВИА Гра".

Соответствующий ролик звезда опубликовала на странице в Instagram.

На видео Анастасия позирует в черном гольфе и со своим натуральным цветом волос - светло-русым. Своим глубоким низким голосом она поет отрывок из народной песни.

Как отметила Приходько, тогда такой выбор композиции показался ей лучшим вариантом для прохождения отбора.

"Возвращаясь к теме моего голоса… Это фрагмент кастинга в группу "ВИА Гра", да и такое было, и мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!" – подписала ролик певица.

Видео быстро набрало более 5 тысяч просмотров, в комментариях фолловеры восхитились голосом Анастасии.

  • Неповторимый голос
  • Вам тогда наверно сказали "Мы вам перезвоним"
  • Вот это да!

Напомним, после неудачной попытки попасть в группа "ВИА Гра" в 2003 году, в 2007 Приходько стала участницей российского шоу Фабрика звезд 7. Она победила в проекте и подписала контракт на сотрудничество с Константином Меладзе. В 2009 году певица представила Россию на конкурсе Евровидение, где заняла 11 место.

Как мы писали, ранее Анатсасия Приходько вспомнила о переломном этапе жизни и перенесенной боли во время первых родов.

Читайте LITE в Google News
Анастасия Приходько певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Пощады от погоды не ждите: какие области раскалит в ближайшие дни до 37 градусов
Пощады от погоды не ждите: какие области раскалит в ближайшие дни до 37 градусов