Приходько удивила стремительным похудением после родов и раскрыла свой секрет

Анастасия Приходько, которая в марте стала мамой в третий раз , призналась, почему до последнего скрывала беременность и раскрыла правду лишь после рождения сына.

В интервью ведущей Кате Осадчей для программы " Светская жизнь " артистка честно призналась, что очень переживала всю беременность и старалась, чтобы никто не догадался о ее интересном положении. Даже от родных она держала новость в секрете.

"Мне 33 года, я волновалась, что что-то пойдет не так, смогу ли я родить. Я плакала постоянно, у меня такой гормональный фон был, очень сильно переживала. И я скрыла это от всех, от близких. У меня никого не было дома, никто ко мне не приходил", - рассказала Анастасия.

К слову, во время беременности певица рискнула принять участие в гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" и продержалась практически до самого финала. Именно тогда поклонники проекта и заметили, что "Стрекоза" (именно под этим костюмом скрывалась певица) беременна. Тогда артистка ответила уклончиво и постаралась скрыть свое интересное положение от общественности. И даже после родов она какое-то время не спешила делиться новостью.

Интересно, что в момент подписания контракта на участие в масштабном проекте Настя еще не знала, что ждет малыша.

Анастасия покорила стройными формами после третьих родов

К слову, Настя рассекретила свой текущий вес и удивила Катю Осадчую. Так, в роддом она ехала с весом 70 кг, а через два месяца после родов похудела до 54 кг!

"Я на специальной диете для грудного вскармливания. Я помню, какие я делала ошибки во время грудного вскармливания со вторым ребенком, и сейчас делаю все по табличке", - призналась многодетная мама.