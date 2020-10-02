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Прихожу в себя: Злата Огневич разоткровенничалась о болезненном расставании с парнем

Новина українською → Пятница 02 октября 2020 16:33
Прихожу в себя: Злата Огневич разоткровенничалась о болезненном расставании с парнем Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Певица призналась, что ей было очень сложно снова начать доверять людям

Украинская певица Злата Огневич редко говорит о своей личной жизни, предпочитая обсуждать творчество, секреты красоты и подобные темы. Однако звезда все же немного разоткровенничалась и призналась, что сейчас ее сердце свободно.

По словам артистки, год назад она очень тяжело рассталась с парнем и сейчас она продолжает приходить в себя. Об этом Злата рассказала "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" за кулисами "Миссис Украина International – 2020".

Девушке было непросто вновь научиться доверять.

"У меня нет любимого, я отдыхаю от прошлых отношений. И я очень много над собой работала этот год, чтобы снова начать доверять людям. Потому что у меня был очень болезненный разрыв с моим бывшим парнем", – поделилась Огневич.

Прихожу в себя: Злата Огневич разоткровенничалась о болезненном расставании с парнем

Злата Огневич пережила непростой период в личной жизни (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Исполнительница также призналась, что понемногу приходит в себя после нелегкого периода в жизни и даже чувствует готовность к новым отношениям.

"Я могу сказать, что только год прошел, только сейчас начинаю чувствовать в себе какое-то желание снова впустить в свою жизнь мужчину", – призналась Злата.

Напомним, ранее Злата Огневич поделилась секретами красоты и рассказала, что дает ей жизненную энергию. Так, певица очень любит занятия спортом.

К слову, Злата Огневич похвасталась упругим прессом в стильном total white образе.

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