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А прикольно спать в туфлях? Длинноногая Никитюк взбудоражила сеть постельными фото

Новина українською → Воскресенье 04 апреля 2021 18:37
А прикольно спать в туфлях? Длинноногая Никитюк взбудоражила сеть постельными фото Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк недавно вернулась с отдыха в Египте, где не только наслаждалась пляжным релаксом, а и смогла побороть свою давнюю фобию - боязнь лошадей, и похвасталась эффектной фотосессией с конем. А на новых кадрах телеведущая и вовсе предстала в постели.

Пикантными утренними кадрами Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка лежит на белоснежных простынях в футболке и трусиках, а также ярко-голубых туфлях на высоком каблуке. Поза Леси и необычная для постели обувь особенно подчеркивают длину ее стройных ног.

Кроме того, фото сделаны сверху, что тоже добавляет особой изюминки.

"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", - подписала кадры Никитюк.

А прикольно спать в туфлях? Длинноногая Никитюк взбудоражила сеть постельными фотоА прикольно спать в туфлях? Длинноногая Никитюк взбудоражила сеть постельными фото

Леся Никитюк похвасталась длинными ногами на постельных фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков ведущей. В комментариях они восхищаются ее красотой и особенно ногами, гадают, кто же снимал девушку, а также недоумевают по поводу туфлей в кровати.

  • Опять Зибров на дроне залетел в комнату?
  • Ви теж спите в туфлях?
  • Проснулся человек и сразу красивый
  • Очень красивая, на таких ногах любые туфли будут красивые
  • Хто фоткав?
  • Ці ніжки
  • А прикольно спать в туфлях? Зато прекрасно просыпаться!
  • Ноги отпад
  • Леся, вы умеете шокировать!
  • Какие красивые ноги
  • Леся живе з Карлсоном
  • Забыла туфли снять с вечера
  • Ці неймовірні ноги

Напомним, Леся Никитюк в Египте ошарашила неожиданным талантом и показала больше, чем следовало.

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