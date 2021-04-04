А прикольно спать в туфлях? Длинноногая Никитюк взбудоражила сеть постельными фото
Леся Никитюк недавно вернулась с отдыха в Египте, где не только наслаждалась пляжным релаксом, а и смогла побороть свою давнюю фобию - боязнь лошадей, и похвасталась эффектной фотосессией с конем. А на новых кадрах телеведущая и вовсе предстала в постели.
Пикантными утренними кадрами Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.
Артистка лежит на белоснежных простынях в футболке и трусиках, а также ярко-голубых туфлях на высоком каблуке. Поза Леси и необычная для постели обувь особенно подчеркивают длину ее стройных ног.
Кроме того, фото сделаны сверху, что тоже добавляет особой изюминки.
"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", - подписала кадры Никитюк.
Леся Никитюк похвасталась длинными ногами на постельных фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Публикация вызвала бурную реакцию у подписчиков ведущей. В комментариях они восхищаются ее красотой и особенно ногами, гадают, кто же снимал девушку, а также недоумевают по поводу туфлей в кровати.
- Опять Зибров на дроне залетел в комнату?
- Ви теж спите в туфлях?
- Проснулся человек и сразу красивый
- Очень красивая, на таких ногах любые туфли будут красивые
- Хто фоткав?
- Ці ніжки
- А прикольно спать в туфлях? Зато прекрасно просыпаться!
- Ноги отпад
- Леся, вы умеете шокировать!
- Какие красивые ноги
- Леся живе з Карлсоном
- Забыла туфли снять с вечера
- Ці неймовірні ноги
Напомним, Леся Никитюк в Египте ошарашила неожиданным талантом и показала больше, чем следовало.