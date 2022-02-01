"Прикройся": рэпер упрекнул Мадонну

На днях Мадонна опубликовала в Инстаграм серию снимков возле роскошного авто, для которых позировала в откровенных позах.

Нелли оставил комментарий к фото Мадонны, где она лежала на машине, а также была запечатлена в черном нижнем белье, колготках в сеточку и куртке с вышивкой. "Некоторые вещи лучше не выставлять напоказ, а оставлять прикрытыми", — упрекнул поп-звезду исполнитель.

Мадонна сделала откровенную фотосессию (фото: Instagram/ Madonna)

Поклонники певицы поспешили встать на защиту кумира. "Ты себя слышишь? На дворе 2022 год. Это 63-летняя женщина, которая буквально успешнее всех вас и имеет достаточно жизненного опыта, чтобы принимать собственные решения, когда дело касается ее имиджа", - прокомментировал один из поклонников снимок обладательницы Гремми.

Мадонна на капоте авто (фото: Instagram/ Madonna)

"Если автора строк "Здесь становится жарко, так что сними всю одежду", спровоцировала фотография задницы Мадонны, просто знай, чувак, мы смеемся над твоей лицемерной чушью", - пошутил другой.

Нашлись и те, кто решил, что Мадонна переборщила с филлерами и пластикой тела. Тем не менее они заверили, что всегда будут любить певицу, несмотря на естественное старение.

Мадонна надела черную кепку, позируя с роскошным автомобилем (фото:Instagram/ Madonna)

Это не первый случай, когда знаменитость публично высказала недовольство фотографиями Мадонны в ее Инстаграм. Рэпер 50 Cent недавно высмеял еще одну серию ее откровенных снимков в нижнем белье.