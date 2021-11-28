Примерный папа: Юрий Горбунов растрогал невероятно нежным фото с сыночком
Звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая вынуждены часто уезжать по работе и очень скучают в разлуке с детьми. Сейчас телеведущая в командировке в ОАЭ, а ее супруг вернулся из поездки во Францию и наслаждается общением с любимыми сыновьями.
На своей странице в Instagram шоумен поделился трепетным снимком с младшим сыночком Даниилом.
На фото Юрий нежно целует маленькую ножку трехмесячного малыша, при этом счастливо улыбаясь. Ведущий ценит каждую минуту, которую может провести со своими детьми.
"Соскучился папка! Без слов!" – с любовью подписал фото Горбунов.
Кадр получился невероятно трогательным и милым, что и отметили подписчики звездного отца в комментариях.
- Прекрасный папа и телеведущий. Люблю вашу семью, вы классные.
- Очень мило
- Вот оно счастье
- Які ж вони солоденькі, ці маленькі ніжки
- Це і є оте саме щастя, про яке всі мріють
- Найсолодші цьомчики в світі
- Милота!
- Наймиліше фото, яке я колись бачила
- Яка нозя
- Какая прелесть
- Самое дорогое
- Очень нежно!!
- Супер. Такая милота. Круче всяких фотосессий
- Настоящий примерный папа
- Слова тут лишные .... Счастье в одном кадре
Ранее Юрий Горбунов растрогал эксклюзивом с самыми родными и показал лицо младшего сына.