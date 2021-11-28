Примерный папа: Юрий Горбунов растрогал невероятно нежным фото с сыночком

Звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая вынуждены часто уезжать по работе и очень скучают в разлуке с детьми. Сейчас телеведущая в командировке в ОАЭ, а ее супруг вернулся из поездки во Францию и наслаждается общением с любимыми сыновьями.