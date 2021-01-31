Может принести невыносимую боль: Астафьева исчерпывающе ответила на вопрос о свадьбе и детях

Даша Астафьева - одна из самых сексуальных украинских звезд . Она регулярно снимается в откровенных фотосессиях, демонстрируя свои роскошные формы и поражает мудростью, глубиной размышлений и суждений. Поклонники восхищаются сочетанием красоты и острого ума знаменитости. Она не часто поднимает личные темы, но в этот раз решила раз и навсегда ответить любопытным.

Артистка опубликовала не слишком типичный для себя фотосет. Даша позировала в брючном костюме и черном топе. Похоже, фото без обработки, а сама певица на них непривычно задумчивая.

Смелая Даша решила затронуть довольно болезненные, но от этого не менее часто задаваемые вопросы о личной жизни.

Даша Астафьева затронула больную для себя тематику (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Почему ты все еще не замужем?! Почему у тебя все еще нет детей?!" Неприятно, но что уж там, давайте все-таки поговорим и, может, вместе позабудем. Искренние и смелые вы мои. Мои настолько, что отметая любые рамки приличия, сметаете все границы допустимого на своем пути.Давайте посмотрим на фото. На нем человек, достигший возраста, когда, порой, даже само слово ‘возраст’ может принести невыносимую боль. Узнаете ли вы в этом фото себя? Часто ли вас ‘бьют’ по морде этой фразой? Ведь проблема даже не в самом вопросе или ответе на него, проблема глубже — в самом желании всадить вас в давно устаревший шаблон с высоты своей тупости. Как же все-таки подчистую вырвать из себя такое восприятие?" - написала певица.

Поклонники оценили тонкость и мудрость рассуждений артистки и поддержали ее позицию.

Красивая и мудрая! Глубоко! И по делу

Даша, Вы прекрасны и я понимаю Вас! Потому что мишень со стороны недалеких людей и потому что не считаю замужество самоцелью

Вы просто шикарная. Те люди, которые спрашивают о таком, в большинстве своем несчастны. Или глупы. Или завидуют. Потому что есть, чему. Вы шикарная девушка

Потрясающе, как же вы все таки круто, интеллигентно и красиво умеете поставить на место хамов и наглецов. Преклоняюсь перед вами. Редкое сочетание ума и красоты

Вы прекрасны

Даша, какая ты красивая всегда. Я в шоке! Оставайся всегда с такими горящими и такими мудрыми глазами. Ну и с мыслями, конечно же. Такими мудрыми

Напомним, что ранее Даша Астафьева с обнаженной грудью дала совет поклонникам.