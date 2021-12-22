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Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юности

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Среда 22 декабря 2021 19:25
Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юности Принц Гарри и Холли Берри (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Первые юношеские влюбленности чаще всего связаны с недосягаемыми звездами сцены или кино. Причем это касается всех без исключения, включая знаменитостей.

Спустя годы многие из них признаются в тайной страсти к своим коллегам. Список самых неожиданных симпатий – ниже.

Принц Гарри всегда был неравнодушен к смуглым красавицам. Его юношеской любовью была Холли Берри, о чем он неоднократно признавался в интервью.

Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юностиАктриса всегда была мечтой принца (фото: instagram.com/halleberry)

Риз Уизерспун без стеснения выдала свою любовь к Джонни Деппу, когда отвечала на вопросы MTV.

Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юности

Джонни не оставил равнодушной даже Риз (фото: instagram.com/halleberry)

Ариана Гранде обожала Джима Керри.

Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юностиДевушка была без ума от Джима Керри (фото: instagram.com/arianagrande)

Оказывается, любительница сладких блондинов Селена Гомес в школьные годы не спала ночами из-за брюнета Билли Крудапа.

Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юностиПевице даже удалось поработать с кумиром (фото: instagram.com/selenagomez)

Бритни Спирс была без ума от Брэда Питта, и до сих пор любит всем напоминать об этом.

Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юностиВ юности Бритни любила Питта (фото: instagram.com/britneyspears)

Мэрилин Мэнсон был покорен эпатажной королевой поп-сцены Мадонной.

Принц Гарри мечтал о Холли Берри, а Риз Уизерспун – о Джонни Деппе: в кого были влюблены знаменитости в юности

Мадонна впечатлила Мэрилина (фото: instagram.com/madonna)

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