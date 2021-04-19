Принц Гарри воссоединился с семьей, Данилко рассказал о проблемах со здоровьем: топ громких новостей недели

На прошлой неделе мир всколыхнули несколько громких новостей, главной из которых стали похороны принца Филиппа. Грустное событие наконец примирило всех членов семьи и в частности, принцев Гарри и Уильяма, которые не могли найти общий язык уже давно.

Какие еще звезды заставили говорить о себе на прошлой неделе, читайте ниже.

Принц Гарри и принц Уильям наконец поладили

В минувшие выходные состоялись похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского. На церемонии собрались все члены королевской семьи, включая королеву Великобритании Елизавету II, принца Уильяма с Кейт Миддлтон, принца Чарльза с женой Камиллой, принцессу Беатрис и ее мужа Эдуардо Мапелли-Моцци… А также принца Гарри, который прибыл на печальное мероприятие без своей беременной жены Меган Маркл и к которому было приковано пристальное внимание прессы.

Принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон пообщались после похорон Филиппа (фото: PIXEL8000 / sky news)

Поклонников королевской семьи интересовало, как будет общаться с родными принц Гарри после скандального интервью. В частности, с принцем Уильямом, отношения с которым давно были подпорчены. Но оказалось, братья легко могут найти общий язык, если того требуют обстоятельства. Несмотря на то что Гарри и Уильям стояли на похоронах отдельно, от папарацци не укрылось их весьма милое общение после церемонии. Долгожданный разговор между братьями задокументирован в коротком ролике. Напомним, до этого принцы пытались наладить общение еще в марте, но разговор получился "непродуктивным", по словам подруги Меган Маркл, Гейл Кинг.

К слову, оказалось, что Меган Маркл питала особые чувства к покойному принцу Филиппу, между ними были "особые отношения". Скандальная герцогиня готова была оставить все разногласия позади и вместе со всей семьей проститься с герцогом. Но в итоге из-за беременности и нежелания создавать ажиотаж вокруг свое персоны на столь тяжелом для всех мероприятии, осталась в США.

У Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем

Андрей Данилко, который стал одним из звездных детективов на шоу "Маска", оказывается, серьезно болен. О самочувствии артиста рассказал в программе "Зірковий шлях" его продюсер Юрий Никитин. Как он выразился, у Данилко "более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться" и над ними трудится "большая группа специалистов" не только из Украины, но и из других европейских стран.

Тем не менее, по сравнению с депрессиями, которые у него были после 2007-го года, певец уже находится в прекрасной форме. "Очень долгое время он совсем не мог творить и генерить, ничего не мог делать, выступать", - откровенно рассказал Никитин.

Также продюсер порадовал и хорошими новостями: скоро VERKA SERDUCHKA отметит 30-летие своей творческой деятельности, подготовив ряд ярких и знаковых проектов для фанатов.

Выступление Верки Сердючки на шоу "Маска" (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Jerry Heil покидает Украину

Певица Jerry Heil, которая в рекордные сроки завоевала любовь украинских зрителей, похоже, намерена их оставить. Популярная исполнительница в ближайшее время переезжает в США, чтобы начать обучение и покорять новые вершины. О планах Яны Шемаевой (настоящее имя артистки) рассказал продюсер компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский.

Jerry Heil собралась в США (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Она взрослеет и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг. Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на учебу в Беркли (Калифорнийский университет в Беркли - ред.) на композиторское отделение, побывать в той среде с музыкантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами", - поделился продюсер.

При этом он не уверен, что Jerry Heil после обучения вернется, потому что ее таланта вполне хватит, чтобы стать звездой мирового масштаба.

"Jerry Heil - человек уникального дарования, который может добиться успеха гораздо большего, чем мы можем себе представить", - подытожил Ясинский.