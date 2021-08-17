Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София показали трогательное фото с крещения сына

Королевская семья Швеции порадовала новым семейным фото. Главным героем кадра выступил младший сын пары, который появился на свет в марте этого года. Мальчик прошел таинство крещения.

Снимок был опубликован на официальной странице семьи в Instagram .

28 марта принцесса София и принц Филипп стали многодетными родителями - на свет появился третий ребенок пары, Джулиан Герберт Фольк. Этот ребенок стал третьим в семье, где подрастают еще два мальчика: четырехлетний Александр и трехлетний Габриэль.

В прошлые выходные мальчика крестили в Стокгольме. И уже спустя несколько часов после церемонии Карл Филипп и принцесса София решили поделиться трогательным снимком с этого события.

Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София с детьми (фото: instagram.com/prinsparet)

На фото предстали счастливые родители, а также их трое сыновей. Младшего Джулиана держит на руках отец, а старшие наследники - Александр и Габриэль - держатся за маму.

Стоит отметить, что София выглядела, как всегда, обворожительно. Она выбрала светлое платье с цветочным принтом и V-образным вырезом. Образ ее дополнили лента в волосах и белоснежные лодочки. Супруг для столь важного события предпочел официальную форму со всеми регалиями.

Поклонники знаменитой династии с удовольствием присоединились к поздравлениям и обсуждению образов. Многие из пользователей подчеркнули, что сыновья пары растут невероятными красавцами.