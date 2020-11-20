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Принц Уильям оказался втянут в самый громкий сандал с его матерью принцессой Дианой

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 16:30
Принц Уильям оказался втянут в самый громкий сандал с его матерью принцессой Дианой Принц Уильям (фото: flickr)
Автор: Светлана Мащенко

Принц Уильям высказался про скандальное интервью его матери

Принц Уильям выразил свое мнение по поводу расследования того самого откровенного интервью его матери принцессы Дианы. Так, недавно брат королевской особы Чарльз Спенсер инициировал расследование, как журналисту Мартину Баширу удалось выудить из Дианы тайны королевской семьи.

Сын Леди Ди Уильям заявил в интервью People, что расследование BBC полностью поддерживает.

Герцог Кембриджский назвал расследование скандального интервью "шагом в правильном направлении".

"Независимое расследование - это шаг в правильном направлении. Оно должно помочь установить истину, что стоит за действиями, которые привели к интервью Panorama, и последующим решением, принятым сотрудниками BBC в то время..." - заявил Уильям.

Напомним, что в 1995 году принцесса Диана дала интервью каналу BBC (ВВС Panorama interview), в котором впервые раскрыла кризис своей личной жизни. Тогда на весь мир прогремела новость о том, что Чарльз Диану никогда не любил, из-за чего она была очень несчастна.

В интервью Диана рассекретила любовницу Чарльза Камиллу и призналась в проблемах со здоровьем. Теперь же брат принцессы считает, что журналист Мартин Башир заставил Диану рассказать об этом.

Для справки: 29 июля 1981 года Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. 28 августа 1996-го они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен.

К слову, недавно супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон взбесила британцев своим поведением.

Ранее мы писали, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма не ладят друг с другом.

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