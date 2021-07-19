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Как принцесса: беременная Осадчая похвасталась платьем-вышиванкой за 76 тысяч гривен

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 16:29
Как принцесса: беременная Осадчая похвасталась платьем-вышиванкой за 76 тысяч гривен Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая, несмотря на беременность, активно работает - так, на прошедших выходных она с мужем Юрием Горбуновым вела мероприятие в роскошном загородном комплексе под Львовом. Звезда не упустила случая сделать эффектные фото и появилась в роскошном платье-вышиванке.

Снимками, на которых она демонстрирует элегантное платье от украинского дизайнера Юлии Магдич, ведущая поделилась в Instagram.

Осадчая позировала на фоне живописного озера в роскошном вышитом платье оливкового цвета и с объемными рукавами, стоимость которого составляет 2820 долларов - более 76 тысяч гривен.

Стильный лук Катя дополнила белыми балетками и массивным ободком известного украинского дизайнера Руслана Багинского,

Звезда сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в аккуратный пучок.

Как принцесса: беременная Осадчая похвасталась платьем-вышиванкой за 76 тысяч гривенКак принцесса: беременная Осадчая похвасталась платьем-вышиванкой за 76 тысяч гривен

Катя Осадчая покорила образом в вышитом платье (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вихідні були насиченими, але попереду не менш насичений тиждень", - подписала кадры Осадчая.

Поклонник оценили лук ведущей и засыпали ее комплиментами, сравнивая с принцессой.

  • Красота
  • Катерина шикарна
  • Чудова сукня
  • Неймовірна краса!
  • Невероятно красивая вышивка
  • Катя как всегда прекрасна
  • Шикарный наряд!
  • Яка ж ви красива
  • Катя, великолепны в этом образе!
  • Неймовірна сукня, Вам дуууже пасує!!!
  • Ви чарівна!!!!!!
  • Дуже гарне вбрання
  • Справжня україночка
  • Как принцесса

Напомним, ранее беременная Осадчая показала фигуру в купальнике и спровоцировала слухи о том, что у нее будет девочка.

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Катя Осадчая образ ведущая
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