Как принцесса: беременная Осадчая похвасталась платьем-вышиванкой за 76 тысяч гривен
Катя Осадчая, несмотря на беременность, активно работает - так, на прошедших выходных она с мужем Юрием Горбуновым вела мероприятие в роскошном загородном комплексе под Львовом. Звезда не упустила случая сделать эффектные фото и появилась в роскошном платье-вышиванке.
Снимками, на которых она демонстрирует элегантное платье от украинского дизайнера Юлии Магдич, ведущая поделилась в Instagram.
Осадчая позировала на фоне живописного озера в роскошном вышитом платье оливкового цвета и с объемными рукавами, стоимость которого составляет 2820 долларов - более 76 тысяч гривен.
Стильный лук Катя дополнила белыми балетками и массивным ободком известного украинского дизайнера Руслана Багинского,
Звезда сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в аккуратный пучок.
Катя Осадчая покорила образом в вышитом платье (фото: instagram.com/kosadcha)
"Вихідні були насиченими, але попереду не менш насичений тиждень", - подписала кадры Осадчая.
Поклонник оценили лук ведущей и засыпали ее комплиментами, сравнивая с принцессой.
- Красота
- Катерина шикарна
- Чудова сукня
- Неймовірна краса!
- Невероятно красивая вышивка
- Катя как всегда прекрасна
- Шикарный наряд!
- Яка ж ви красива
- Катя, великолепны в этом образе!
- Неймовірна сукня, Вам дуууже пасує!!!
- Ви чарівна!!!!!!
- Дуже гарне вбрання
- Справжня україночка
- Как принцесса
Напомним, ранее беременная Осадчая показала фигуру в купальнике и спровоцировала слухи о том, что у нее будет девочка.