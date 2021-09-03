Принцесса: Надя Дорофеева покорила редким выходом в женственном наряде
Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) обычно предпочитает удобную одежду в спортивном стиле. Однако на днях звезда посетила презентацию духов в Киеве в эффектном и женственном платье от украинского дизайнера Нади Дзяк.
Фото и видео с мероприятия артистка поделилась в своем Instagram.
Для светского выхода Надя выбрала оригинальное зеленое мини-платье с длинными рукавами и объемными воланами по всей длине. Один из них эффектно спускается сбоку по бедру.
Стильный лук Дорофеева дополнила синими туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она собрала в пучок, оставив пряди у лица, а также сделала нежный макияж с коричневой помадой.
"Моя жизнь - это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата. Что вы выбираете чаще: комфорт или стиль?" - подписала кадры певица.
На некоторых фото Надя позирует с Дмитрием Монатиком и его женой Ириной, которые также были на презентации.
Надя Дорофеева восхитила женственным образом на светском мероприятии (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Образ артистки очень понравился поклонникам и они искупали ее в комплиментах.
- Слишком много красивых фотографий
- Что-то в последнее время много зелёных вещей
- Наряд, причёска вааауу
- Надя, твоя елегантність відрізняє тебе в будь -якій ситуації, незалежно від того, носиш ти підбори, сукню чи кеди, ти завжди Чудова!
- Нереально красивый наряд
- Вау, какой красивый образ!
- Шикарный образ
- Какая ты красивая
- У тебя образ один лучше другого
- Принцесса DOROFEEVA
Напомним, ранее загорелая Дорофеева похвасталась соблазнительными формами в купальнике.