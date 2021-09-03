Принцесса: Надя Дорофеева покорила редким выходом в женственном наряде

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) обычно предпочитает удобную одежду в спортивном стиле. Однако на днях звезда посетила презентацию духов в Киеве в эффектном и женственном платье от украинского дизайнера Нади Дзяк.

Фото и видео с мероприятия артистка поделилась в своем Instagram.

Для светского выхода Надя выбрала оригинальное зеленое мини-платье с длинными рукавами и объемными воланами по всей длине. Один из них эффектно спускается сбоку по бедру.

Стильный лук Дорофеева дополнила синими туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она собрала в пучок, оставив пряди у лица, а также сделала нежный макияж с коричневой помадой.

"Моя жизнь - это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата. Что вы выбираете чаще: комфорт или стиль?" - подписала кадры певица.

На некоторых фото Надя позирует с Дмитрием Монатиком и его женой Ириной, которые также были на презентации.

Надя Дорофеева восхитила женственным образом на светском мероприятии (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Образ артистки очень понравился поклонникам и они искупали ее в комплиментах.