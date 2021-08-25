Принцесса из сказки: Тина Кароль заворожила роскошным концертным образом
Тина Кароль восхитила поклонников роскошным образом для концерта "Національна Легенда України", который состоялся 22 августа после вручения одноименной государственной награды.
Эффектными снимками в пышном платье от бейрутского дома высокой моды Azzi & Osta певица поделилась в Instagram.
Тина позировала в воздушном наряде нежно-бирюзового оттенка с многослойной юбкой и необычным топом на тонких бретелях. Она дополнила лук красивыми украшениями, уложила волосы в легкие локоны и сделала изысканный макияж.
Звезда продемонстрировала образ с разных ракурсов, представ перед камерой сидя.
Тина Кароль восхитила волшебным луком в платье, как у принцессы (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники с восторгом отреагировали на такой концертный look Кароль, сравнив ее с принцессой и засыпав комплиментами.
- Волшебная. Диснеевская принцесса
- Ну такая прекрасная! Фея
- Облачко какое, такая мягкая и уютная!
- Королева
- Какая красота! Воздушная, словно облачко
- Неймовірно гарна
- Сколько нежности. Все-таки такая Тина мне нравится больше
- Идеал женской красоты
- Принцесса из сказок
- Какая нежная
- Слишком красиво
- Ангел
- Просто потрясающая, нежность моя!
Ранее мы писали, что в сети появилось редкое архивное фото 14-летней Тины Кароль.