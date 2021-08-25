Принцесса из сказки: Тина Кароль заворожила роскошным концертным образом

Тина Кароль восхитила поклонников роскошным образом для концерта "Національна Легенда України", который состоялся 22 августа после вручения одноименной государственной награды.

Эффектными снимками в пышном платье от бейрутского дома высокой моды Azzi & Osta певица поделилась в Instagram .

Тина позировала в воздушном наряде нежно-бирюзового оттенка с многослойной юбкой и необычным топом на тонких бретелях. Она дополнила лук красивыми украшениями, уложила волосы в легкие локоны и сделала изысканный макияж.

Звезда продемонстрировала образ с разных ракурсов, представ перед камерой сидя.

Тина Кароль восхитила волшебным луком в платье, как у принцессы (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники с восторгом отреагировали на такой концертный look Кароль, сравнив ее с принцессой и засыпав комплиментами.