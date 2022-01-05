Принцессы льда: Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями

После встречи Нового года Лилия Ребрик по уже устоявшейся традиции отправилась вместе с мужем и дочерьми в гости к своим родителям в Черновцы. Там "дикая семейка" весело и активно проводит время.

Атмосферными и яркими фото с самыми близкими телеведущая поделилась в Instagram.

Так, семейство Ребрик побывало на катке на открытом воздухе - впрочем, выйти на лед решились только Лилия со старшей дочкой Дианой. Они мило позировали для фото и эффектно прокатились на коньках для видео.

После чего все вместе отправились к красивой елке на главной площади города, где также сделали несколько кадров. К слову, свою собачку Дикси ведущая и ее семья взяли с собой, в том числе и на прогулку.

Лилия Ребрик с семьей проводит новогодние праздники у родителей в Черновцах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Все выглядят очень довольными и явно отлично проводят время.

"Занурюємося в дитинство з головою. А як ваш вечір минає?" - подписала публикацию Ребрик.

Фолловеры порадовались за ведущую и восхитились ее навыками фигурного катания.