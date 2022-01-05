Принцессы льда: Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями
После встречи Нового года Лилия Ребрик по уже устоявшейся традиции отправилась вместе с мужем и дочерьми в гости к своим родителям в Черновцы. Там "дикая семейка" весело и активно проводит время.
Атмосферными и яркими фото с самыми близкими телеведущая поделилась в Instagram.
Так, семейство Ребрик побывало на катке на открытом воздухе - впрочем, выйти на лед решились только Лилия со старшей дочкой Дианой. Они мило позировали для фото и эффектно прокатились на коньках для видео.
После чего все вместе отправились к красивой елке на главной площади города, где также сделали несколько кадров. К слову, свою собачку Дикси ведущая и ее семья взяли с собой, в том числе и на прогулку.
Лилия Ребрик с семьей проводит новогодние праздники у родителей в Черновцах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Все выглядят очень довольными и явно отлично проводят время.
"Занурюємося в дитинство з головою. А як ваш вечір минає?" - подписала публикацию Ребрик.
Фолловеры порадовались за ведущую и восхитились ее навыками фигурного катания.
- Молодцыыыы, ЗдороВО!!!
- Черновцы прекрасны!!!!
- Які ви класні!!! Дико вам повеселитись! На мою думку, вечір має проходити саме так! У родинному колі!
- Классно
- Які ви гарні і щасливі!
- Принцессы льда
- А почему Андрей не катается? Слабо? Ха ха ха!
- Молодці, дуже гармонічна і чудова сім'я, гарниx свят
- Красавицы
- Як ви супер катаєтесь
Напомним, Ребрик в Новый год очаровала абсолютным счастьем с самыми близкими и покорила праздничной фотосессией.