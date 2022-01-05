ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Принцессы льда: Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями

Новина українською →
Черновцы, Среда 05 января 2022 12:31
Принцессы льда: Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

После встречи Нового года Лилия Ребрик по уже устоявшейся традиции отправилась вместе с мужем и дочерьми в гости к своим родителям в Черновцы. Там "дикая семейка" весело и активно проводит время.

Атмосферными и яркими фото с самыми близкими телеведущая поделилась в Instagram.

Так, семейство Ребрик побывало на катке на открытом воздухе - впрочем, выйти на лед решились только Лилия со старшей дочкой Дианой. Они мило позировали для фото и эффектно прокатились на коньках для видео.

Принцессы льда: Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями

После чего все вместе отправились к красивой елке на главной площади города, где также сделали несколько кадров. К слову, свою собачку Дикси ведущая и ее семья взяли с собой, в том числе и на прогулку.

Принцессы льда: Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениямиПринцессы льда: Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями

Лилия Ребрик с семьей проводит новогодние праздники у родителей в Черновцах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Все выглядят очень довольными и явно отлично проводят время.

"Занурюємося в дитинство з головою. А як ваш вечір минає?" - подписала публикацию Ребрик.

Фолловеры порадовались за ведущую и восхитились ее навыками фигурного катания.

  • Молодцыыыы, ЗдороВО!!!
  • Черновцы прекрасны!!!!
  • Які ви класні!!! Дико вам повеселитись! На мою думку, вечір має проходити саме так! У родинному колі!
  • Классно
  • Які ви гарні і щасливі!
  • Принцессы льда
  • А почему Андрей не катается? Слабо? Ха ха ха!
  • Молодці, дуже гармонічна і чудова сім'я, гарниx свят
  • Красавицы
  • Як ви супер катаєтесь

Напомним, Ребрик в Новый год очаровала абсолютным счастьем с самыми близкими и покорила праздничной фотосессией.

Читайте LITE в Google News
Лилия Ребрик
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди
Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди