Принцу Уильяму - 39: вспоминаем самые стильные выходы герцога в свет с Кейт Миддлтон

Принц Уильям известен своим миролюбивым характером и веселым нравом. За ним не было замечено никаких скандальных выходок, а конфликты он предпочитает решать мирным путем. За годы жизни с Кейт Миддлтон он также успел зарекомендовать себя как идеальный муж и заботливый отец... Но мы решили вспомнить об еще одном неоспоримом достоинстве Уильяма - его умении всегда быть на высоте при светских выходах.

В компании любимой жены - известной иконы стиля - он всегда держится на уровне. И хотя герцог никогда не слыл щеголем, у него уже давно выработался свой особый имидж. Не стремясь выделяться, он умеет одеться актуально и соответственно событию. А при этом - гармонично дополнить Миддлтон. Любуемся самыми удачными выходами пары в свет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям - идеальная пара (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)