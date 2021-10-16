Приняли серьезное решение: Яма с женой не на шутки всполошили сеть известием
Влад и Лилиана Яма – одна из самых красивых и счастливых пар нашего шоу-бизнеса. Супруги прекрасно ладят и растят в любви и гармонии сына Леона.
Так, они заинтриговали поклонников, опубликовав на личных страницах в Instagram практически идентичные посты, где сообщили о принятии некого важного для пары решения. О чем именно идет речь, супруги предпочли умолчать.
"Мы приняли серьезное решение…" - подписал хореограф черно-белое фото с женой, на котором они позируют уютных свитерах.
Влад Яма с женой Лилианой вместе более 10 лет (фото: instagram.com/vladyama_official)
Лилиана же запостила романтическое полное нежности фото с любимым и оставила к нему идентичную подпись. "Я долго был против",- уточнил под постом жены Влад, чем еще больше запутал теряющихся в догадках подписчиков.
Новостями от звездного семейства заинтересовались не только поклонники, но и друзья-знаменитости пары и стали гадать, о чем же Влад и Лилиана хотят сообщить.
В сентябре пара отметила 7-югодовщину брака (фото: instagram.com/liliya_yama)
"Ты отпускаешь волосы?" – предположил ведущий Андрей Бедняков, обратившись к Владу. "Собака?" – выдвинула свой вариант Лилия Ребрик. "Не тяни!" – попросила телеведущая Валентина Хамайко. "Интрига", – констатировала актриса и дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская.
Большинство же комментаторов предположило, что Влад и Лилиана собрались во второй раз стать родителями.
- Пополнение в семье?
- Родить доченьку?
- Вакцинироваться
- Купить кошку
- Намек на беременность?
- Уехать в Америку на ПМЖ
- Повенчаться
- Любое Ваше решение будет верным
Интересно, что предположения о ребенке не беспочвенные, ведь в недавнем интервью супруги открыто говорили о том, что не против снова стать родителями, а ранее Влад озвучивал свое желание стать папой девочки. Также теория о том, что судья "Танцев со звездами" и его супруга могут переехать за границу тоже имеет основания – в том же интервью парочка заявила, что хотела бы дом в Майами.